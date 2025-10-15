Katy Perry y Linkin Park encabezarán el festival O Son do Camiño 2026 en Santiago de Compostela

El festival O Son do Camiño vuelve a lo grande en 2026. La cita musical más esperada de Galicia se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, y ya ha revelado sus dos primeros nombres estelares: Katy Perry y Linkin Park. Estas confirmaciones consolidan al evento como uno de los festivales más importantes de España y una parada obligada para los amantes de la música internacional.
Katy Perry: la reina del pop aterriza en Galicia
El anuncio de Katy Perry como una de las cabezas de cartel ha causado una auténtica revolución entre sus seguidores. La artista estadounidense llegará a Santiago con su espectacular gira europea The Lifetimes Tour, un show lleno de color, tecnología y fantasía.
Durante su concierto, el público podrá disfrutar de grandes éxitos como Firework, Roar o I Kissed a Girl, además de los nuevos temas de su último álbum, 143. Perry promete una actuación inolvidable con sorprendentes coreografías y escenografías impactantes, incluyendo el momento en que “vuela” sobre el escenario montada en una mariposa robótica.
La cantante, que recientemente fue noticia por los rumores de un romance con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, ha enviado un mensaje a sus fans españoles a través de Instagram, animándolos a no perderse esta cita “única y mágica” en la capital gallega.
Linkin Park: el regreso más esperado
La otra gran confirmación es la de Linkin Park, una de las bandas más icónicas del rock y nu-metal de las últimas décadas. Su regreso a los escenarios internacionales ha despertado una ola de nostalgia y emoción entre sus seguidores, y su paso por O Son do Camiño 2026 promete ser uno de los momentos más potentes del festival.
La banda estadounidense forma parte de una gira mundial que está recorriendo varios continentes y que combina sus clásicos de siempre con nuevas composiciones. Su presencia en el Monte do Gozo reforzará el perfil internacional del evento, que en cada edición ofrece una programación diversa y de máxima calidad.
Un festival que ya es tradición en Galicia
Desde su creación en 2018, impulsado por la Xunta de Galicia, O Son do Camiño se ha convertido en un referente cultural y en una cita imprescindible del calendario musical español. Las entradas suelen agotarse en pocas horas, y el ambiente que se vive en el Monte do Gozo durante esos tres días es una mezcla de música, naturaleza y convivencia entre asistentes de todas partes del mundo.
La organización ha confirmado que las entradas para O Son do Camiño 2026 saldrán a la venta el viernes 17 de octubre a las 12:00 horas, y que en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas que completarán el cartel.
Un motor cultural y económico para Galicia
El festival no solo destaca por su propuesta musical, sino también por su enorme impacto económico y social. La edición anterior generó más de 23 millones de euros en la región, impulsando la hostelería, el turismo, el transporte y el comercio local.
Además, O Son do Camiño forma parte del programa Concertos do Xacobeo, que este año incluye más de 180 eventos en 80 localidades gallegas, con la participación de más de 800 artistas.
Con Katy Perry y Linkin Park a la cabeza, O Son do Camiño 2026 promete ser una experiencia inolvidable, uniendo la energía de la música global con el espíritu único de Galicia.