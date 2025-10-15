Katy Perry y Linkin Park encabezarán el festival O Son do Camiño 2026 en Santiago de Compostela

El festival O Son do Camiño vuelve a lo grande en 2026. La cita musical más esperada de Galicia se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, y ya ha revelado sus dos primeros nombres estelares: Katy Perry y Linkin Park. Estas confirmaciones consolidan al evento como uno de los festivales más importantes de España y una parada obligada para los amantes de la música internacional.