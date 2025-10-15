Secciones
Mundo

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

La excolaboradora televisiva parece haber recuperado la ilusión tras su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja, mostrando una actitud serena y despreocupada ante los focos.

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera
Hace 1 Hs

Apenas un mes después de anunciar su separación de Kiko Rivera, la empresaria Irene Rosales ha sido fotografiada disfrutando de la compañía de Guillermo, el hombre que sería su nueva pareja. Las imágenes, publicadas en las revistas Lecturas y Semana, muestran a la sevillana feliz, relajada y cómplice junto a su nuevo amor.

Según reveló Luis Pliego, director de Lecturas, las fotos fueron tomadas recientemente durante una comida en Sanlúcar de Barrameda. “Se les ve naturales, sonrientes, muy unidos. Irene está enamorada”, aseguró. Por su parte, Jorge Borrajo, representante de Semana, adelantó que las suyas muestran a la pareja saliendo del mismo hotel en Madrid, lo que sugiere que habrían pasado la noche juntos.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: besos, abrazos y paseos de la mano confirman la buena sintonía entre ambos. La excolaboradora televisiva parece haber recuperado la ilusión tras su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja, mostrando una actitud serena y despreocupada ante los focos.

Quién es el nuevo novio de Irene Monteros

Guillermo, de 41 años, es descrito por las publicaciones como un emprendedor apasionado del mar y del deporte, especialmente del golf. A través de sus redes sociales se presenta como CEO de Verde Green, una empresa especializada en césped artificial.

Con esta nueva etapa sentimental, Irene Rosales deja atrás una de las etapas más mediáticas de su vida, centrada ahora en su bienestar personal y emocional.

Temas EspañaSevillaKiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera

Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
3

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
4

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura
6

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios