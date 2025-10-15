Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Según reveló Luis Pliego, director de Lecturas, las fotos fueron tomadas recientemente durante una comida en Sanlúcar de Barrameda. “Se les ve naturales, sonrientes, muy unidos. Irene está enamorada”, aseguró. Por su parte, Jorge Borrajo, representante de Semana, adelantó que las suyas muestran a la pareja saliendo del mismo hotel en Madrid, lo que sugiere que habrían pasado la noche juntos.