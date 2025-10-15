Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Apenas un mes después de anunciar su separación de Kiko Rivera, la empresaria Irene Rosales ha sido fotografiada disfrutando de la compañía de Guillermo, el hombre que sería su nueva pareja. Las imágenes, publicadas en las revistas Lecturas y Semana, muestran a la sevillana feliz, relajada y cómplice junto a su nuevo amor.
Según reveló Luis Pliego, director de Lecturas, las fotos fueron tomadas recientemente durante una comida en Sanlúcar de Barrameda. “Se les ve naturales, sonrientes, muy unidos. Irene está enamorada”, aseguró. Por su parte, Jorge Borrajo, representante de Semana, adelantó que las suyas muestran a la pareja saliendo del mismo hotel en Madrid, lo que sugiere que habrían pasado la noche juntos.
Las imágenes no dejan lugar a dudas: besos, abrazos y paseos de la mano confirman la buena sintonía entre ambos. La excolaboradora televisiva parece haber recuperado la ilusión tras su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja, mostrando una actitud serena y despreocupada ante los focos.
Quién es el nuevo novio de Irene Monteros
Guillermo, de 41 años, es descrito por las publicaciones como un emprendedor apasionado del mar y del deporte, especialmente del golf. A través de sus redes sociales se presenta como CEO de Verde Green, una empresa especializada en césped artificial.
Con esta nueva etapa sentimental, Irene Rosales deja atrás una de las etapas más mediáticas de su vida, centrada ahora en su bienestar personal y emocional.