¿El lunes 10 de noviembre será festivo en Madrid?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado oficialmente que el lunes 10 de noviembre de 2025 será festivo en Madrid, debido al traslado de la celebración de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad. Aunque la festividad religiosa se conmemora el domingo 9 de noviembre, el Ayuntamiento ha decidido aplicar la normativa que permite mover el festivo al lunes siguiente cuando cae en domingo.
Esta decisión ofrece a los madrileños un puente de tres días, una oportunidad perfecta para descansar, disfrutar de la ciudad o realizar una escapada corta. El descanso llega justo en la mitad de noviembre, un mes que normalmente no cuenta con demasiadas fechas festivas, por lo que el anuncio ha sido recibido con entusiasmo.
La devoción a la Virgen de la Almudena
La Virgen de la Almudena ocupa un lugar central en la vida espiritual y cultural de Madrid. Cada año, el 9 de noviembre, miles de fieles participan en la procesión y en las tradicionales ofrendas florales frente a la Catedral de la Almudena, situada junto al Palacio Real. Este evento, uno de los más multitudinarios de la capital, convierte el centro de la ciudad en un escenario de devoción, música y color.
Aunque el festivo laboral se traslade al lunes, la celebración religiosa del domingo se mantendrá intacta, con los actos litúrgicos y las actividades tradicionales. El lunes 10, los madrileños podrán aprovechar para prolongar la festividad o tomarse un merecido descanso, lo que también beneficiará al sector turístico.
Impacto económico y turístico
Los hoteles rurales, casas de turismo y restaurantes en la Comunidad de Madrid —especialmente en la Sierra madrileña— ya están registrando un aumento de reservas para esos días. Se espera un movimiento económico significativo, con mayor flujo de visitantes hacia los pueblos cercanos y las zonas naturales de la región.
Un noviembre con dos festivos
Con este cambio, el calendario laboral de noviembre 2025 contará con dos días festivos destacados:
- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
- 10 de noviembre, día de la Virgen de la Almudena (trasladado).
Este doble descanso convierte al mes en uno de los más llevaderos del tramo final del año, ofreciendo a los trabajadores un respiro antes de las fiestas de diciembre y la Navidad.
En definitiva, el traslado del festivo al lunes 10 de noviembre no solo permitirá mantener viva la tradición de la Virgen de la Almudena, sino que también ofrecerá a los madrileños un merecido puente para disfrutar, descansar y celebrar.