¿El lunes 10 de noviembre será festivo en Madrid?

La devoción a la Virgen de la Almudena

La Virgen de la Almudena ocupa un lugar central en la vida espiritual y cultural de Madrid. Cada año, el 9 de noviembre, miles de fieles participan en la procesión y en las tradicionales ofrendas florales frente a la Catedral de la Almudena, situada junto al Palacio Real. Este evento, uno de los más multitudinarios de la capital, convierte el centro de la ciudad en un escenario de devoción, música y color.