Un ayuntamiento español limita las adopciones de gatos negros por Halloween para prevenir rituales y maltrato

El personal del centro informará a quienes estén interesados en adoptar un gato negro sobre las razones de esta decisión, con el fin de fomentar la sensibilización ciudadana respecto al respeto y la protección de los animales. Desde el Ayuntamiento recuerdan que adoptar una mascota implica un compromiso responsable y duradero, no una decisión impulsiva o motivada por modas o supersticiones.