Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania

La fuga de talento sanitario español hacia otros países europeos continúa imparable. Malas condiciones laborales, sueldos bajos y la falta de reconocimiento profesional empujan a muchos jóvenes médicos a buscar oportunidades fuera de España. Algunos incluso terminan ganando más dinero en empleos no relacionados con su formación, como la hostelería.
Es el caso de Rafael Zafra, un médico español que decidió marcharse a Berlín mientras tramitaba la convalidación de su título. Durante ese tiempo, trabajó como camarero y descubrió que podía ganar más dinero sirviendo mesas en Alemania que ejerciendo la Medicina en España.
“El mes que más dinero he ganado fueron 3.200 euros netos, y el que menos, 2.200. Aquí las horas extra se pagan y se respetan los descansos”, explica Zafra en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @sexologiaconrafa
.“Gano más de camarero que de médico”
Zafra asegura que su experiencia en la hostelería alemana le permitió “ser independiente económicamente” y ahorrar más que muchos de sus compañeros que trabajan en hospitales españoles.
“Gano más de camarero en Alemania que de médico en España, sin tener que estar 24 horas de guardia sin dormir ni soportar gritos en urgencias”, relata.
El contraste es contundente: mientras un médico residente en España cobra de media unos 1.300 euros netos al mes, Zafra ingresaba entre 2.200 y 3.200 euros como camarero, dependiendo del flujo de clientes.
Propinas y respeto laboral
Una de las claves, según el joven, es la cultura de las propinas. En Alemania, los clientes suelen dejar entre 50 y 150 euros por turno de noche, una práctica habitual que complementa de forma significativa el salario.
“Aquí la propina forma parte de la cultura, y si sabes el idioma y ofreces un trato cercano, siempre te recompensa el cliente”, cuenta.
Además, destaca la diferencia en el cumplimiento de la ley laboral:
“En Alemania lo de trabajar horas extra sin cobrarlas es la excepción, no la norma como en España”.
La precariedad sanitaria en España
El testimonio de Rafael Zafra vuelve a poner sobre la mesa la precariedad del sistema sanitario español y la falta de incentivos para los jóvenes médicos. Jornadas de hasta 80 o 90 horas semanales, guardias de 24 horas y sueldos insuficientes provocan que muchos opten por emigrar a países donde se respetan sus derechos laborales.
Zafra ya ha completado el proceso de convalidación de su título y planea retomar su carrera médica, aunque no descarta seguir vinculado a Alemania.
“Aquí he aprendido que tu tiempo y tu trabajo tienen valor. Ojalá eso también se entendiera en España”.