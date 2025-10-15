Secciones
Mundo

Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania

"Aquí las horas extra se pagan y se respetan los descansos”, dijo.

Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania
Hace 17 Min

La fuga de talento sanitario español hacia otros países europeos continúa imparable. Malas condiciones laborales, sueldos bajos y la falta de reconocimiento profesional empujan a muchos jóvenes médicos a buscar oportunidades fuera de España. Algunos incluso terminan ganando más dinero en empleos no relacionados con su formación, como la hostelería.

Es el caso de Rafael Zafra, un médico español que decidió marcharse a Berlín mientras tramitaba la convalidación de su título. Durante ese tiempo, trabajó como camarero y descubrió que podía ganar más dinero sirviendo mesas en Alemania que ejerciendo la Medicina en España.

“El mes que más dinero he ganado fueron 3.200 euros netos, y el que menos, 2.200. Aquí las horas extra se pagan y se respetan los descansos”, explica Zafra en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @sexologiaconrafa

.“Gano más de camarero que de médico”

Zafra asegura que su experiencia en la hostelería alemana le permitió “ser independiente económicamente” y ahorrar más que muchos de sus compañeros que trabajan en hospitales españoles.

“Gano más de camarero en Alemania que de médico en España, sin tener que estar 24 horas de guardia sin dormir ni soportar gritos en urgencias”, relata.

El contraste es contundente: mientras un médico residente en España cobra de media unos 1.300 euros netos al mes, Zafra ingresaba entre 2.200 y 3.200 euros como camarero, dependiendo del flujo de clientes.

Propinas y respeto laboral

Una de las claves, según el joven, es la cultura de las propinas. En Alemania, los clientes suelen dejar entre 50 y 150 euros por turno de noche, una práctica habitual que complementa de forma significativa el salario.

“Aquí la propina forma parte de la cultura, y si sabes el idioma y ofreces un trato cercano, siempre te recompensa el cliente”, cuenta.

Además, destaca la diferencia en el cumplimiento de la ley laboral:

“En Alemania lo de trabajar horas extra sin cobrarlas es la excepción, no la norma como en España”.

La precariedad sanitaria en España

El testimonio de Rafael Zafra vuelve a poner sobre la mesa la precariedad del sistema sanitario español y la falta de incentivos para los jóvenes médicos. Jornadas de hasta 80 o 90 horas semanales, guardias de 24 horas y sueldos insuficientes provocan que muchos opten por emigrar a países donde se respetan sus derechos laborales.

Zafra ya ha completado el proceso de convalidación de su título y planea retomar su carrera médica, aunque no descarta seguir vinculado a Alemania.

“Aquí he aprendido que tu tiempo y tu trabajo tienen valor. Ojalá eso también se entendiera en España”.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

El nombre gallego con fuerza espiritual que conquista a los nuevos padres

El nombre gallego con fuerza espiritual que conquista a los nuevos padres

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
3

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
4

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura
6

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Más Noticias
Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: "Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí"

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios