Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania

La precariedad sanitaria en España

El testimonio de Rafael Zafra vuelve a poner sobre la mesa la precariedad del sistema sanitario español y la falta de incentivos para los jóvenes médicos. Jornadas de hasta 80 o 90 horas semanales, guardias de 24 horas y sueldos insuficientes provocan que muchos opten por emigrar a países donde se respetan sus derechos laborales.