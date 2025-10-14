El diminuto pueblo de Zaragoza que enamora a todos: apenas 100 habitantes y un manantial de ensueño Bajada:

En Aragón abundan los rincones con encanto, y no es casualidad que esta comunidad cuente con 15 municipios dentro de la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España. Aunque la mayoría de ellos se encuentran en la provincia de Teruel, la provincia de Zaragoza también guarda verdaderas joyas, y una de las más deslumbrantes es Anento, una pequeña villa que apenas supera el centenar de habitantes y que parece detenida en el tiempo.