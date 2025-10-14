El diminuto pueblo de Zaragoza que enamora a todos: apenas 100 habitantes y un manantial de ensueño Bajada:

En Aragón abundan los rincones con encanto, y no es casualidad que esta comunidad cuente con 15 municipios dentro de la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España. Aunque la mayoría de ellos se encuentran en la provincia de Teruel, la provincia de Zaragoza también guarda verdaderas joyas, y una de las más deslumbrantes es Anento, una pequeña villa que apenas supera el centenar de habitantes y que parece detenida en el tiempo.
Ubicado en la comarca del Jiloca, este municipio zaragozano colinda con el territorio turolense y se alza como uno de los grandes tesoros del turismo rural en España. Su belleza no solo radica en su patrimonio histórico y arquitectónico, sino también en su entorno natural, coronado por uno de los parajes más singulares de Aragón: el manantial de Aguallueve.
Un pueblo medieval de cuento
El origen de Anento se remonta al siglo XIII, cuando comenzó a consolidarse como villa administrativa. Durante la Edad Media vivió su época dorada, algo que todavía hoy se percibe al pasear por sus calles empedradas y su trazado medieval. Las casas de tonos rojizos y la tranquilidad de su ambiente hacen que el visitante sienta que ha retrocedido varios siglos en el tiempo.
Entre sus monumentos más destacados se encuentra el castillo del siglo XIV, cuyas ruinas aún conservan parte del esplendor que tuvo en tiempos del Medievo. También sobresale la Iglesia de San Blas, del siglo XIII, que guarda auténticas joyas artísticas en su interior, así como la Ermita de Santa Bárbara, un precioso santuario situado en la parte más alta del pueblo con unas vistas impresionantes del valle.
Aguallueve, un paraíso escondido
A menos de dos kilómetros del casco urbano se esconde la joya natural de Anento: el manantial de Aguallueve. Se trata de un rincón mágico donde el agua brota de manera constante, filtrándose entre la roca y la vegetación, creando un paisaje casi de fantasía. La humedad, el verde intenso y el rumor del agua convierten este entorno en una postal viva, ideal para disfrutar de un paseo relajante o una jornada de fotografía.
Cómo llegar a Anento
El pueblo se encuentra a menos de una hora por carretera desde la ciudad de Zaragoza. Para llegar, basta con tomar la A-23 y desviarse hacia Lechón, donde se enlaza con la CV-927 que lleva directamente al casco urbano de Anento.
Pequeño en tamaño pero enorme en belleza, Anento es uno de esos destinos que demuestran que el encanto de Aragón se esconde en los detalles: sus calles silenciosas, sus piedras centenarias y un manantial que parece salido de un sueño.