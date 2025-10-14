Secciones
Pablo Pisa pasa su cumpleaños en urgencias con su hija Athenea: “No tengo fuerzas ni ánimos”

El influencer y expareja de Patricia Steisy compartió en redes sociales una dura jornada: entre la fiebre, el cansancio físico y la preocupación por la salud de su hija, terminó el día en el hospital.

Hace 2 Hs

El cumpleaños de Pablo Pisa estuvo lejos de ser una celebración. El influencer y ex pareja de Patricia Steisy reveló en sus redes sociales que pasó la jornada en urgencias con su hija Athenea, visiblemente afectado tanto por el cansancio físico como por un profundo malestar emocional.

“Pensaba que era sinusitis cuando empecé. Estoy agotado, físicamente. La fiebre te deja el cuerpo doblado”, escribió Pisa en sus historias de Instagram, relatando que llevaba varios días con fiebre y malestar general.

A la vez, explicó que su hija tampoco se encontraba bien: “Athenea está medio mala y yo no puedo cuidarla como me gustaría porque no tengo fuerzas ni ánimos. Mi cumple ha sido el más triste que podría imaginarme en mi vida”.

La difícil situación llega en un momento especialmente delicado para el creador de contenido, quien todavía llora la pérdida de su madre, fallecida hace pocas semanas. En sus publicaciones, Pablo Pisa confesó lo duro que está siendo afrontar su ausencia: “Veo las fotos que tengo y es que no me lo puedo creer. No asimilo que hace menos de un mes estaba con ella y ahora no está. Me parece surrealista”.

El influencer también compartió una reflexión cargada de emoción sobre el duelo y la conexión con su madre: “Me da rabia porque cuando duermo sueño mucho y cuando se murió mi madre pensaba que iba a soñar con ella, pero no me ha pasado todavía. Estoy deseando soñar con ella para al menos tenerla un rato. Tengo las emociones bloqueadas”.

Horas más tarde, Pablo reapareció con un nuevo vídeo, esta vez desde la sala de urgencias, donde seguía acompañando a su hija. En el clip, grabado de madrugada, se le escucha decir con evidente cansancio: “Cuatro de la mañana en el hospital… Athenea, te vas a caer, ni la fiebre te deja tranquila. Con la fiebre y el sueño que tengo yo…”

La escena conmovió a sus seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y ánimo.

Un momento personal difícil

Pablo Pisa, que en los últimos meses se ha mantenido en un discreto segundo plano tras su separación de Steisy, atraviesa una etapa de fragilidad emocional. Su reciente pérdida familiar, sumada a los problemas de salud y al agotamiento, han convertido su cumpleaños en una jornada marcada por la tristeza y la preocupación.

Aun así, sus seguidores destacan su fortaleza como padre y su dedicación a Athenea, incluso en momentos de debilidad. Su testimonio, compartido sin filtros, ha vuelto a poner de relieve el lado más humano del influencer, alejado de los focos y las apariencias.

