Pablo Pisa pasa su cumpleaños en urgencias con su hija Athenea: “No tengo fuerzas ni ánimos”

La difícil situación llega en un momento especialmente delicado para el creador de contenido, quien todavía llora la pérdida de su madre, fallecida hace pocas semanas. En sus publicaciones, Pablo Pisa confesó lo duro que está siendo afrontar su ausencia: “Veo las fotos que tengo y es que no me lo puedo creer. No asimilo que hace menos de un mes estaba con ella y ahora no está. Me parece surrealista”.