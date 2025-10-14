Secciones
Mundo

¿Logró superar a “Fiebre de Baile”? El sorprendente rating que alcanzó el estreno de “El Internado”

El programa de Mega combina cocina extrema y dinámica de convivencia.

¿Logró superar a “Fiebre de Baile”? El sorprendente rating que alcanzó el estreno de “El Internado”
Hace 2 Hs

Finalmente, se estrenó anoche en Mega el nuevo reality “El Internado”, compitiendo directamente en audiencia con “Fiebre de Baile” y “Mundos Opuestos”.

La tajante respuesta de Martín Cárcamo al ser consultado sobre su supuesta enemistad con Tonka

La tajante respuesta de Martín Cárcamo al ser consultado sobre su supuesta enemistad con Tonka

El programa, que combina cocina extrema y dinámica de convivencia, mostró en su episodio debut la entrada de los participantes, las primeras interacciones entre ellos y las pruebas iniciales, todo esto a menos de 24 horas de su ingreso a la academia dirigida por Yann Yvin.

Según datos de rating online, entre las 22.16 y las 00.49, “El Internado” promedió 627.298 personas por minuto, alcanzando un peak de 816.250 espectadores durante la emisión.

En el mismo horario, la competencia obtuvo los siguientes promedios:

TVN: 253.321 personas por minuto.

CHV: 466.696 personas.

Canal 13: 410.141 personas.

Tonka Tomicic vuelve a la televisión: los detalles sobre su inminente arribo a Mega

Tonka Tomicic vuelve a la televisión: los detalles sobre su inminente arribo a Mega

Con estos números, el estreno de “El Internado” se posicionó como el líder en audiencia online frente a sus competidores, marcando un inicio sólido para el nuevo espacio de Mega.

Temas Santiago de ChileChileCanal 13MegaChilevisión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Comentarios