¿Logró superar a “Fiebre de Baile”? El sorprendente rating que alcanzó el estreno de “El Internado”

Finalmente, se estrenó anoche en Mega el nuevo reality “El Internado”, compitiendo directamente en audiencia con “Fiebre de Baile” y “Mundos Opuestos”.
El programa, que combina cocina extrema y dinámica de convivencia, mostró en su episodio debut la entrada de los participantes, las primeras interacciones entre ellos y las pruebas iniciales, todo esto a menos de 24 horas de su ingreso a la academia dirigida por Yann Yvin.
Según datos de rating online, entre las 22.16 y las 00.49, “El Internado” promedió 627.298 personas por minuto, alcanzando un peak de 816.250 espectadores durante la emisión.
En el mismo horario, la competencia obtuvo los siguientes promedios:
TVN: 253.321 personas por minuto.
CHV: 466.696 personas.
Canal 13: 410.141 personas.
Con estos números, el estreno de “El Internado” se posicionó como el líder en audiencia online frente a sus competidores, marcando un inicio sólido para el nuevo espacio de Mega.