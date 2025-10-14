El doloroso momento que vivieron Tanza Varela y Matías Bize: "Quedamos los dos solos"

Tanza Varela compartió por primera vez en televisión algunos momentos de su vida que no había revelado anteriormente. Entre ellos, relató cómo conoció a su marido, el director de cine Matías Bize, la rapidez con la que se emparejaron y cómo nunca más se separaron. Sin embargo, uno de los relatos más impactantes fue la pérdida de un hijo antes del nacimiento de su hija Roma, en 2025.