El doloroso momento que vivieron Tanza Varela y Matías Bize: "Quedamos los dos solos"

La ex chica reality abrió su corazón y habló de la pérdida de su hijo.

Hace 2 Hs

Tanza Varela compartió por primera vez en televisión algunos momentos de su vida que no había revelado anteriormente. Entre ellos, relató cómo conoció a su marido, el director de cine Matías Bize, la rapidez con la que se emparejaron y cómo nunca más se separaron. Sin embargo, uno de los relatos más impactantes fue la pérdida de un hijo antes del nacimiento de su hija Roma, en 2025.

Previo al nacimiento de Roma, Tanza comentó el difícil momento que vivió junto a su marido: "Ella llegó después de una pérdida superdura que tuvimos con Matías, que la voy a contar y la voy a dejar aquí porque creo que no la he compartido en profundidad", comenzó diciendo.

A corazón abierto: el profundo dolor que vivió Tanza Varela junto a Matías Bize

"Nació, aproximadamente, de 20 semanas y la parimos. La tuvimos en los brazos. Nos tocó cremar a nuestra hija, imagínate, después de tanto dolor", relató.

Por último, Varela agregó: "Tuvimos que ir al crematorio. Fue súper heavy, quedamos los dos solos. Creo que una de las cosas más dolorosas… y, si no, la más dolorosa que nos ha pasado en la vida", finalizó.

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
