Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

Carabineros de Chile anunció una nueva convocatoria laboral abierta para civiles, con más de 100 puestos disponibles en diferentes áreas y remuneraciones que superan los $3 millones, según informó la institución.
El proceso tiene como propósito fortalecer el plan de modernización y gestión eficiente de la policía uniformada, además de acercar su labor a la ciudadanía. “El objetivo es consolidar una gestión moderna, eficiente y cercana”, destacaron desde Carabineros.
Las vacantes están dirigidas a funciones administrativas, técnicas, de salud y servicios generales, distribuidas en varias comisarías de la Región Metropolitana.
Algunos de los cargos y sus respectivas remuneraciones son los siguientes:
- Estafeta, telefonista y auxiliar de servicios: $607.040 mensuales.
- Administrativos, conductores y bodegueros: $830.269.
- Asistente de guardia, técnico logístico, arsenalera o auxiliar de enfermería: sobre $1.000.000.
- Médico cirujano, pediatra, enfermero universitario y profesional de gestión de compras: sobre $1.500.000.
- Asesor jurídico en gestión de personas: $3.422.610 (una vacante).
- También se ofrecen cargos de médico fisiatra e internista, con sueldos que alcanzan los $2.468.282.
Paso a paso: ¿cómo postular para las vacantes que ofrece Carabineros de Chile?
El proceso de postulación se abrió el 10 de octubre y estará disponible hasta el 24 de octubre de 2025.
Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial postulaciones.carabineros.cl, donde se detallan los requisitos, documentación solicitada y plazos específicos para cada cargo.