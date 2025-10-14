Secciones
Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

El proceso tiene como propósito fortalecer el plan de modernización y gestión eficiente de la policía uniformada, además de acercar su labor a la ciudadanía.

Carabineros de Chile. Carabineros de Chile. Foto tomada de La Cuarta.
Hace 13 Min

Carabineros de Chile anunció una nueva convocatoria laboral abierta para civiles, con más de 100 puestos disponibles en diferentes áreas y remuneraciones que superan los $3 millones, según informó la institución.

El proceso tiene como propósito fortalecer el plan de modernización y gestión eficiente de la policía uniformada, además de acercar su labor a la ciudadanía. “El objetivo es consolidar una gestión moderna, eficiente y cercana”, destacaron desde Carabineros.

Las vacantes están dirigidas a funciones administrativas, técnicas, de salud y servicios generales, distribuidas en varias comisarías de la Región Metropolitana.

Algunos de los cargos y sus respectivas remuneraciones son los siguientes:

- Estafeta, telefonista y auxiliar de servicios: $607.040 mensuales.

- Administrativos, conductores y bodegueros: $830.269.

- Asistente de guardia, técnico logístico, arsenalera o auxiliar de enfermería: sobre $1.000.000.

- Médico cirujano, pediatra, enfermero universitario y profesional de gestión de compras: sobre $1.500.000.

- Asesor jurídico en gestión de personas: $3.422.610 (una vacante).

- También se ofrecen cargos de médico fisiatra e internista, con sueldos que alcanzan los $2.468.282.

Paso a paso: ¿cómo postular para las vacantes que ofrece Carabineros de Chile?

El proceso de postulación se abrió el 10 de octubre y estará disponible hasta el 24 de octubre de 2025.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial postulaciones.carabineros.cl, donde se detallan los requisitos, documentación solicitada y plazos específicos para cada cargo.

