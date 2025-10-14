VIDEO. Natasha Kennard reapareció en Mega y contó detalles de su nueva vida en Londres

Natasha Kennard reapareció en Mega, esta vez como corresponsal en Londres, a poco más de dos meses de haber dejado la estación televisiva. Su regreso a las pantallas ocurrió durante un despacho para Meganoticias Amanece, donde informó sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.