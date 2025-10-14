Secciones
VIDEO. Natasha Kennard reapareció en Mega y contó detalles de su nueva vida en Londres

La periodista realizó su primer despacho internacional, a poco más de dos meses de haber dejado el canal para cursar un máster.

Natasha Kennard reapareció en Mega y contó detalles de su nueva vida en Londres. Natasha Kennard reapareció en Mega y contó detalles de su nueva vida en Londres.
Hace 1 Hs

Natasha Kennard reapareció en Mega, esta vez como corresponsal en Londres, a poco más de dos meses de haber dejado la estación televisiva. Su regreso a las pantallas ocurrió durante un despacho para Meganoticias Amanece, donde informó sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

Durante la emisión, Kennard fue saludada por los conductores del noticiero matutino, Gonzalo Ramírez y Florencia Vial, quien precisamente fue su reemplazo en la conducción del espacio tras su salida.

Natasha dejó Mega para continuar su formación académica y actualmente cursa un Máster en Periodismo Internacional en Londres, ciudad en la que reside desde principios de septiembre.

Los primeros días de Natasha en Londres

Sobre su experiencia en la capital británica, la periodista compartió algunas impresiones: “Estoy feliz, llevo un mes y medio. Acá estoy con ayuda de una amiga para hacer mis primeros despachos, pero Londres realmente espectacular, pero las clases intensas”, comentó.

Asimismo, aprovechó la conexión para enviar un mensaje de cariño a sus excompañeros del canal.

“Estoy contenta, pero a todo el equipo lo echo mucho de menos, les mando un gran cariño, se les extraña”, señaló al despedirse.

