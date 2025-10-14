Secciones
Susto en plena madrugada: un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona central de Chile

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 29 kilómetros al noroeste de Tongoy y alcanzó una profundidad de 36 kilómetros.

El sismo tuvo una magnitud de 4.0. El sismo tuvo una magnitud de 4.0. FOTO/DW.
Hace 1 Hs

Un temblor de magnitud 4.0 se percibió la madrugada de este martes en la zona central del país, de acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El sismo se registró a las 4.17 y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al noroeste de Tongoy, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 36 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura ni interrupciones en los servicios básicos como consecuencia del movimiento telúrico.

Temblor en Chile: qué hacer y cómo acturar ante un movimiento telúrico

Temblor en Chile: qué hacer y cómo acturar ante un movimiento telúrico

1). Es fundamental mantener la calma y transmitirla a los demás

2). Manténgase alejado de ventanas, espejos, cuadros y chimeneas.

3). En caso de mucho peligro protéjase debajo de una mesa, escritorio, cama, cualquier protección es mejor que ninguna.

4). Si está en un edificio descienda por las escaleras -con calma- y nunca utilice los ascensores porque la energía puede interrumpirse.

5). Si va manejando un auto, pare, no olvide que los movimientos duran segundos.

6). Si está caminando en la calle, manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y de otros objetos que le puedan caer encima. Si puede diríjase a lugares abiertos como plazas o parques.

