¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

Para evitar cortes o restricciones, el Coordinador plantea recurrir nuevamente a recursos de generación local en base a diésel, tal como ocurrió en el verano anterior. “Evitar el racionamiento parcial y temporal de consumos conectados a las subestaciones Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y/o Ranguilí durante el próximo verano, requiere utilizar nuevamente recursos de generación local en base a diésel de forma similar al verano pasado, para lo cual, este Coordinador considera relevante poner a disposición de este análisis, que será debidamente informado a las autoridades sectoriales, para efectos de evaluar la pertinencia de tomar medidas similares realizadas durante el período de verano 2024-2025”, señala el documento.