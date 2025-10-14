¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

La región del Maule podría enfrentar problemas de abastecimiento eléctrico durante el verano, ante la posibilidad de que se implemente un racionamiento parcial del suministro para mantener la estabilidad del sistema en determinadas comunas. La advertencia surge por la baja tensión registrada en la línea 1x66 kV Los Maquís-Hualañé, una situación que ya había generado complicaciones en el periodo estival 2024-2025.
¿La razón? Una baja tensión en la línea mencionada, que podría nuevamente derivar en la emisión de un decreto de emergencia para la región del Maule. El objetivo sería garantizar el suministro en las comunas de Licantén, Vichuquén, Hualañé y Curepto, que dependen directamente de esta infraestructura.
Según informó el Diario Financiero, el Coordinador Eléctrico Nacional publicó el pasado 9 de octubre una minuta relacionada con la situación operacional de dicha línea en escenarios de alta demanda local. El documento evalúa las condiciones actuales para determinar si las proyecciones para el verano indican falta de suficiencia en el abastecimiento de consumo.
En la minuta se advierte que podría ser necesario aplicar un racionamiento parcial y temporal de algunos consumos que dependen de las subestaciones Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén o Ranguilí, especialmente “en escenarios de alta demanda y horarios con baja radiación solar por problemas de suficiencia debido a la capacidad de diseño de la línea 1x66 kV Los Maquís-Hualañé”.
Restricciones operacionales
El documento también destaca que la capacidad operacional de la línea podría verse restringida durante el verano, en presencia de altos consumos en las subestaciones mencionadas, sumado a horarios con baja radiación solar, cuando la inyección de energía desde Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) es reducida o nula.
A esta situación se suma que la central Licantén, que aportaba generación local, se encuentra fuera de servicio desde mediados de 2023 debido a daños estructurales en sus instalaciones.
El texto enfatiza que “la ausencia de nuevas obras y obras de ampliación en el corto plazo destinadas a descongestionar la línea 1x66 kV Los Maquís-Hualañé, sumado al aumento vegetativo y estacional de los consumos conectados a esta línea de transmisión, evidencia que nuevamente habría falta de suficiencia de este sistema de transmisión zonal hacia el próximo período estival 2025-2026”.
Para evitar cortes o restricciones, el Coordinador plantea recurrir nuevamente a recursos de generación local en base a diésel, tal como ocurrió en el verano anterior. “Evitar el racionamiento parcial y temporal de consumos conectados a las subestaciones Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y/o Ranguilí durante el próximo verano, requiere utilizar nuevamente recursos de generación local en base a diésel de forma similar al verano pasado, para lo cual, este Coordinador considera relevante poner a disposición de este análisis, que será debidamente informado a las autoridades sectoriales, para efectos de evaluar la pertinencia de tomar medidas similares realizadas durante el período de verano 2024-2025”, señala el documento.