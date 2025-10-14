Aitana anuncia las fechas de su gira mundial 2026: así será su tour por España y Latinoamérica

Aitana está lista para volver a los escenarios a lo grande. La cantante catalana anunció este lunes en su página web las primeras fechas de su gira mundial 2026, que incluirá actuaciones en España y Latinoamérica, dejando en suspenso los conciertos previstos para Estados Unidos y Europa.
El tour marcará el regreso internacional de la artista tras el éxito de su anterior gira “αlpha”, y promete ser uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.
Comienza su gira en Latinoamérica
La primera parada de la gira mundial de Aitana será el 14 de marzo en Buenos Aires, en el marco del Festival Lollapalooza Argentina 2026, uno de los eventos más importantes del continente.
Después, el 22 de marzo, la cantante actuará en Bogotá, como parte del Festival Estéreo Picnic, otro de los grandes escenarios latinoamericanos.
Fechas confirmadas para España
En mayo, Aitana regresará a su país natal para iniciar la etapa española de su tour, que recorrerá gran parte de la geografía nacional con más de una decena de conciertos confirmados.
Mayo:
9 de mayo – Roquetas del Mar (Almería)
15 de mayo – Murcia
22 de mayo – Valencia
29 de mayo – Albacete
Junio:
5 de junio – Sevilla
12 y 13 de junio – Palma de Mallorca
19 de junio – Fuengirola (Málaga)
26 de junio – Avilés
Julio:
4 de julio – Las Palmas de Gran Canaria
10 de julio – Zaragoza
12 de julio – Cádiz
18 de julio – Úbeda (Jaén)
22 de julio – A Coruña
Septiembre:
4 de septiembre – Barcelona
11 de septiembre – Madrid
18 de septiembre – Bilbao
Nueva etapa latinoamericana
Tras su paso por España, Aitana volverá a Latinoamérica en octubre para una segunda ronda de conciertos:
21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)
28 de octubre – Monterrey (México)
30 de octubre – Guadalajara (México)
31 de octubre – Querétaro (México)
4 de noviembre – Puebla (México)
6 de noviembre – Ciudad de México
Fechas pendientes en Estados Unidos y Europa
La artista también tiene previsto llevar su gira a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos, así como a Londres, Milán y París, aunque las fechas de estos conciertos aún no han sido confirmadas.
Con esta gira, Aitana consolida su estatus como una de las artistas españolas más internacionales del momento. La cantante, que ha conquistado al público con éxitos como “Los Ángeles”, “Formentera” o “Mon Amour”, recorrerá escenarios emblemáticos para celebrar una nueva etapa musical.
La venta de entradas se espera que se anuncie en los próximos días a través de su página oficial y de sus redes sociales, donde los seguidores ya celebran el regreso de una de las voces más queridas del pop español.