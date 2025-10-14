Secciones
Aitana anuncia las fechas de su gira mundial 2026: así será su tour por España y Latinoamérica

Actuará en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao, con una segunda etapa en México y Argentina.

Aitana. Aitana. FOTO/RTVE
Hace 1 Hs

Aitana está lista para volver a los escenarios a lo grande. La cantante catalana anunció este lunes en su página web las primeras fechas de su gira mundial 2026, que incluirá actuaciones en España y Latinoamérica, dejando en suspenso los conciertos previstos para Estados Unidos y Europa.

El tour marcará el regreso internacional de la artista tras el éxito de su anterior gira “αlpha”, y promete ser uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.

Comienza su gira en Latinoamérica

La primera parada de la gira mundial de Aitana será el 14 de marzo en Buenos Aires, en el marco del Festival Lollapalooza Argentina 2026, uno de los eventos más importantes del continente.

Después, el 22 de marzo, la cantante actuará en Bogotá, como parte del Festival Estéreo Picnic, otro de los grandes escenarios latinoamericanos.

Fechas confirmadas para España

En mayo, Aitana regresará a su país natal para iniciar la etapa española de su tour, que recorrerá gran parte de la geografía nacional con más de una decena de conciertos confirmados.

Mayo:

9 de mayo – Roquetas del Mar (Almería)

15 de mayo – Murcia

22 de mayo – Valencia

29 de mayo – Albacete

Junio:

5 de junio – Sevilla

12 y 13 de junio – Palma de Mallorca

19 de junio – Fuengirola (Málaga)

26 de junio – Avilés

Julio:

4 de julio – Las Palmas de Gran Canaria

10 de julio – Zaragoza

12 de julio – Cádiz

18 de julio – Úbeda (Jaén)

22 de julio – A Coruña

Septiembre:

4 de septiembre – Barcelona

11 de septiembre – Madrid

18 de septiembre – Bilbao

Nueva etapa latinoamericana

Tras su paso por España, Aitana volverá a Latinoamérica en octubre para una segunda ronda de conciertos:

21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)

28 de octubre – Monterrey (México)

30 de octubre – Guadalajara (México)

31 de octubre – Querétaro (México)

4 de noviembre – Puebla (México)

6 de noviembre – Ciudad de México

Fechas pendientes en Estados Unidos y Europa

La artista también tiene previsto llevar su gira a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos, así como a Londres, Milán y París, aunque las fechas de estos conciertos aún no han sido confirmadas.

Con esta gira, Aitana consolida su estatus como una de las artistas españolas más internacionales del momento. La cantante, que ha conquistado al público con éxitos como “Los Ángeles”, “Formentera” o “Mon Amour”, recorrerá escenarios emblemáticos para celebrar una nueva etapa musical.

La venta de entradas se espera que se anuncie en los próximos días a través de su página oficial y de sus redes sociales, donde los seguidores ya celebran el regreso de una de las voces más queridas del pop español.

