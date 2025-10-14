Pablo Benegas deja La Oreja de Van Gogh justo antes del regreso de Amaia Montero

Sorpresa en el panorama musical español: Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador de La Oreja de Van Gogh, ha decidido dejar la banda justo antes de que se confirme el regreso de Amaia Montero. La noticia, adelantada por medios como Cadena 100, llega en un momento clave para el grupo donostiarra, que se prepara para anunciar una nueva etapa cargada de simbolismo y nostalgia.