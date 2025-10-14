Pablo Benegas deja La Oreja de Van Gogh justo antes del regreso de Amaia Montero

Sorpresa en el panorama musical español: Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador de La Oreja de Van Gogh, ha decidido dejar la banda justo antes de que se confirme el regreso de Amaia Montero. La noticia, adelantada por medios como Cadena 100, llega en un momento clave para el grupo donostiarra, que se prepara para anunciar una nueva etapa cargada de simbolismo y nostalgia.
El abandono de Benegas supone una baja inesperada dentro del grupo, especialmente en un día marcado por la expectación. Todo apunta a que el anuncio oficial de la vuelta de Amaia Montero es inminente, coincidiendo con el primer aniversario de la salida de Leire Martínez, quien dejó la banda el 14 de octubre de 2024 tras 17 años como vocalista.
Un día cargado de señales y movimientos en redes
La cuenta oficial de La Oreja de Van Gogh en Instagram ha encendido las alarmas entre los fans. La banda, que no publicaba nada desde el comunicado de despedida de Leire Martínez, eliminó este lunes esa publicación, justo un día antes de cumplirse un año de su salida.
En su lugar, compartieron una imagen completamente blanca, sin texto ni etiquetas, pero geolocalizada en San Sebastián, su ciudad natal. Este gesto enigmático ha sido interpretado como una antesala del regreso de la formación original, con Amaia Montero al frente.
Además, la biografía del perfil también cambió, sustituyéndose por una frase breve pero contundente: “Solo juntos tiene sentido”. Estas cuatro palabras han sido tomadas por muchos seguidores como una clara referencia a la unión del grupo original y, de forma indirecta, como un guiño a Amaia Montero, la voz que marcó la primera etapa de La Oreja de Van Gogh.
El regreso más esperado del pop español
Desde hace días, periodistas musicales como Javi de Hoyos venían insinuando un movimiento importante dentro del grupo, mientras que la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, amiga cercana de Amaia Montero, también alimentó los rumores de una reconciliación con sus antiguos compañeros.
Si se confirma, el regreso de Montero pondría fin a más de 17 años de separación y abriría una nueva era para una de las bandas más queridas del pop español. Sin embargo, la salida de Pablo Benegas —autor de algunas de las letras más emblemáticas del grupo— añade un toque de incertidumbre a este nuevo comienzo.
Un año de cambios y silencios
El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente la salida de Leire Martínez, quien había sustituido a Montero en 2007. El comunicado, publicado en redes sociales, ya no está disponible, lo que ha aumentado la sensación de borrón y cuenta nueva en esta nueva etapa.
Con más de dos décadas de historia, millones de discos vendidos y canciones que marcaron a toda una generación, La Oreja de Van Gogh parece dispuesta a volver a sus orígenes, aunque con la notable ausencia de uno de sus miembros fundadores.
El misterio continúa, pero todo apunta a que el regreso de Amaia Montero está más cerca que nunca. Y, aunque Pablo Benegas no forme parte de esta nueva etapa, el legado de sus canciones seguirá siendo parte esencial de la historia de la banda donostiarra.