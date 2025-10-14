Esta es la provincia más verde de España y con más castillos de Europa

La tierra con más castillos de Europa

Pero si hay algo que define a Jaén es su horizonte fortificado. Con 237 castillos, torres y murallas, la provincia es el territorio con más fortificaciones de Europa y, según diversas fuentes, el segundo del mundo. Su pasado como frontera entre los reinos cristianos y musulmanes durante la Reconquista explica esta concentración de fortalezas. Muchas de ellas se pueden visitar hoy, como los castillos de Alcaudete, La Iruela o Baños de la Encina, uno de los más antiguos de España y mejor conservados.