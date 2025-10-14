Esta es la provincia más verde de España y con más castillos de Europa

En el corazón de Andalucía, lejos de las rutas más turísticas, se extiende una tierra que sorprende por su inmensidad verde, su historia milenaria y su autenticidad. Jaén, la provincia a la que pocos prestan atención, es en realidad un auténtico paraíso interior, un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un paisaje que no tiene igual en España.
Con más de 304.000 hectáreas de superficie protegida, Jaén puede presumir de ser la provincia más verde del país. Su gran tesoro natural es el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más grande de España y el segundo de Europa. A este se suman los parques naturales de Despeñaperros, Sierra de Andújar y Sierra Mágina, formando un mosaico de ecosistemas donde habitan ciervos, cabras montesas, águilas reales y el esquivo lince ibérico. No es casual que muchos la llamen “el pulmón verde del sur”.
La provincia del agua y los olivos
Jaén es también una tierra marcada por el agua. Es la provincia andaluza con más fuentes y manantiales, con más de 4.000 repartidos por su territorio. Su geología caliza favorece la presencia de acuíferos y surgencias naturales que alimentan ríos y regadíos, vitales para el cultivo del olivar, emblema de su identidad.
Y es que Jaén no solo es verde por sus montes: lo es también por sus 66 millones de olivos, que cubren valles y colinas hasta donde alcanza la vista. Este inmenso mar vegetal convierte a Jaén en el mayor bosque humanizado del mundo y en el principal productor de aceite de oliva del planeta. Cada olivo cuenta una historia, la de generaciones de agricultores que han hecho del oro líquido su forma de vida y su herencia.
Úbeda y Baeza, dos joyas Patrimonio de la Humanidad
A la riqueza natural se suma un legado histórico impresionante. En Jaén se encuentran dos ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Úbeda y Baeza. Separadas por apenas diez kilómetros, estas urbes son un viaje directo al Renacimiento español. Úbeda destaca por su arquitectura civil y palaciega, mientras que Baeza enamora por su patrimonio religioso y académico. Pasear por sus calles empedradas es recorrer siglos de historia y arte andaluz.
La tierra con más castillos de Europa
Pero si hay algo que define a Jaén es su horizonte fortificado. Con 237 castillos, torres y murallas, la provincia es el territorio con más fortificaciones de Europa y, según diversas fuentes, el segundo del mundo. Su pasado como frontera entre los reinos cristianos y musulmanes durante la Reconquista explica esta concentración de fortalezas. Muchas de ellas se pueden visitar hoy, como los castillos de Alcaudete, La Iruela o Baños de la Encina, uno de los más antiguos de España y mejor conservados.
Jaén, un destino que guarda la esencia de Andalucía
Explorar Jaén es descubrir un lugar que combina paisajes infinitos, pueblos con historia y una autenticidad difícil de encontrar. Su ritmo pausado invita a disfrutarla sin prisas, a escuchar el rumor del agua en sus fuentes, el viento entre los olivos y las leyendas que habitan sus murallas.
Lejos del turismo masivo, Jaén sigue siendo una joya por descubrir, un territorio donde la naturaleza, la historia y la tradición conviven en equilibrio perfecto. Ese lema que la define como “paraíso interior” no es un simple eslogan: es una declaración de identidad, la de una provincia que guarda intacta la esencia más pura de Andalucía.