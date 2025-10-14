La Fiesta de la Trashumancia vuelve a Madrid: miles de ovejas recorrerán el centro de la capital

El gran desfile de ovejas: fecha, horario y recorrido

El esperado desfile del rebaño se celebrará el domingo 19 de octubre, con inicio a las 10:30 horas desde el Puente del Rey, en la Casa de Campo. Desde allí, las ovejas avanzarán por el Paseo Virgen del Puerto, el Parque de Atenas y la Cuesta de la Vega, hasta alcanzar la Calle Mayor y la Puerta del Sol.