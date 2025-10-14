La Fiesta de la Trashumancia vuelve a Madrid: miles de ovejas recorrerán el centro de la capital

Madrid volverá a llenarse de balidos, cencerros y pastores el fin de semana del 17 al 19 de octubre con la Fiesta de la Trashumancia 2025, una tradición que convierte el corazón de la capital en una cañada viva y recuerda el vínculo histórico entre el campo y la ciudad.
En su XXXII edición, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Trashumancia y Naturaleza, el evento recupera su esencia original: la defensa del medio rural, la ganadería extensiva y la preservación de los antiguos caminos del pastoreo.
El gran desfile de ovejas: fecha, horario y recorrido
El esperado desfile del rebaño se celebrará el domingo 19 de octubre, con inicio a las 10:30 horas desde el Puente del Rey, en la Casa de Campo. Desde allí, las ovejas avanzarán por el Paseo Virgen del Puerto, el Parque de Atenas y la Cuesta de la Vega, hasta alcanzar la Calle Mayor y la Puerta del Sol.
El recorrido continuará por la Calle de Alcalá hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde se realizará el tradicional acto institucional de entrega de maravedíes, un homenaje simbólico a los antiguos derechos de paso de los pastores por la ciudad. Tras este gesto, el rebaño regresará a la Casa de Campo, cerrando el desfile alrededor de las 14:00 horas.
La imagen de miles de ovejas cruzando el centro de Madrid se ha convertido en una de las estampas más esperadas del otoño, un espectáculo único que transforma por unas horas el asfalto en pradera y reivindica las raíces rurales de la capital.
Actividades gratuitas del 17 al 19 de octubre
El Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo ofrecerá un completo programa de actividades gratuitas para todas las edades.
Viernes 17 de octubre
10:00–13:30 h: Paseo Bienvenida al rebaño, acompañamiento desde Pozuelo.
12:00–13:00 h: Webinario Red de Vías Pecuarias Nacionales, a cargo de José Alberto.
Sábado 18 de octubre
10:00–11:00 h: Exhibición de hilado y torcido de lana por la Asociación La IAIA (entrada libre hasta completar aforo).
10:30–13:00 h: Paseo Pastores por un día, para familias con niños mayores de 7 años.
11:00–12:30 h: Taller de hilado y afieltrado (adultos).
12:30–13:00 h: Cuentacuentos “SOS lana”, sobre el valor de este material.
13:00–14:30 h: Taller de hilado y afieltrado (familias).
Domingo 19 de octubre
10:30–12:00 h: Documental y coloquio “El legado de las pastoras”, con testimonios de mujeres de la Sierra Norte.
10:30–14:00 h: Gran Fiesta de la Trashumancia, con el desfile del rebaño por el centro de Madrid.
12:30–14:00 h: Exhibición de música pastoril, con gaita serrana y pito cabrero.
Una tradición que une campo y ciudad
La Fiesta de la Trashumancia nació en 1994, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias, que declaró estos caminos como bienes de dominio público. Desde entonces, Madrid celebra cada año este evento como una forma de preservar la memoria del pastoreo, la biodiversidad y el paisaje rural.
Organizada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza, en colaboración con la Asociación Concejo de la Mesta, la Fundación MAVA, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación WWF/Adena España, todas las actividades son gratuitas y están pensadas para disfrutar en familia.
Este octubre, el rebaño volverá a recordarle a Madrid que, antes de las avenidas y los coches, sus calles fueron cañadas por donde pasaban los pastores y sus ovejas. Una tradición viva que cada año conquista tanto a madrileños como a visitantes.