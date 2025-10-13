VIDEO. Daniel Fuenzalida habló sobre la deuda que mantenía con Rosario Bravo: "Las manos limpias"

El animador Daniel Fuenzalida rompió el silencio en medio de la polémica generada por Rosario Bravo, quien lo había acusado de mantener una millonaria deuda.
A través de un video publicado en YouTube, el comunicador aclaró la situación y aseguró que ya saldó la deuda que tenía con su ex compañera del pódcast Cómo están los weones, correspondiente a los auspicios del programa.
Fuenzalida detalló que las ganancias del espacio superaron los $200 millones, por lo que cada uno debía recibir más de $100 millones, de los cuales él ya había pagado la mitad.
Tras entregar estas cifras, el animador hizo una reflexión sobre la repercusión del conflicto y agradeció a quienes confiaron en su palabra frente a los cuestionamientos de algunos programas de espectáculo: "Muchas gracias a los que estuvieron, gracias también a los que se fueron. Gracias a los que se alejaron, porque ahí los pude conocer, porque cuando uno está lleno de brillo, lleno de luces, las abejas siempre vienen a la miel, pero cuando está lleno de mierda, solamente van las moscas y uno sabe con qué abejas se queda", expresó.
"He vivido lo mejor y lo más triste del ser humano. Más adelante, quizás me referiré a algunas personas que hablaron de mí injustamente, porque nadie me llamó, nadie reporteó conmigo, nadie se dio la paja de entrevistarme una hora, una hora y media, solamente dos personas", agregó.
El animador valoró especialmente el contacto de Mariela Sotomayor, quien lo entrevistó para Only Fama, y de Vasco Moulian, que hizo lo propio para Primer Plano: "El resto se fue colgando de comentarios, se fue colgando de lo que dirían ahí en el ambiente con mucha irresponsabilidad. Nadie se dio el tiempo de poder llamarme y de poder decirme nada", señaló.
Un nuevo capítulo tras la polémica
Para poner un "punto final" al conflicto, Fuenzalida anunció que no volverá a referirse al tema y que cualquier inconformidad será tratada a través de su abogado. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante la polémica.
"Quiero agradecer a mi hija Ignacia, darle las disculpas a mis papás, porque mis papás de alguna manera también no están, pero se ensució el apellido de ellos, se ensució mi nombre con maldad, con mala intención, y esos no son los valores que ellos me entregaron, los que me ponían algunas personas", sentenció.