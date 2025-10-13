VIDEO. Daniel Fuenzalida habló sobre la deuda que mantenía con Rosario Bravo: "Las manos limpias"

Secciones
A través de un video publicado en YouTube, el comunicador aclaró la situación y aseguró que ya saldó la deuda que tenía con su ex compañera del pódcast.

El animador Daniel Fuenzalida rompió el silencio en medio de la polémica generada por Rosario Bravo, quien lo había acusado de mantener una millonaria deuda. 

A través de un video publicado en YouTube, el comunicador aclaró la situación y aseguró que ya saldó la deuda que tenía con su ex compañera del pódcast Cómo están los weones, correspondiente a los auspicios del programa.

Fuenzalida detalló que las ganancias del espacio superaron los $200 millones, por lo que cada uno debía recibir más de $100 millones, de los cuales él ya había pagado la mitad.

Tras entregar estas cifras, el animador hizo una reflexión sobre la repercusión del conflicto y agradeció a quienes confiaron en su palabra frente a los cuestionamientos de algunos programas de espectáculo: "Muchas gracias a los que estuvieron, gracias también a los que se fueron. Gracias a los que se alejaron, porque ahí los pude conocer, porque cuando uno está lleno de brillo, lleno de luces, las abejas siempre vienen a la miel, pero cuando está lleno de mierda, solamente van las moscas y uno sabe con qué abejas se queda", expresó.

"He vivido lo mejor y lo más triste del ser humano. Más adelante, quizás me referiré a algunas personas que hablaron de mí injustamente, porque nadie me llamó, nadie reporteó conmigo, nadie se dio la paja de entrevistarme una hora, una hora y media, solamente dos personas", agregó. 

El animador valoró especialmente el contacto de Mariela Sotomayor, quien lo entrevistó para Only Fama, y de Vasco Moulian, que hizo lo propio para Primer Plano: "El resto se fue colgando de comentarios, se fue colgando de lo que dirían ahí en el ambiente con mucha irresponsabilidad. Nadie se dio el tiempo de poder llamarme y de poder decirme nada", señaló.

Un nuevo capítulo tras la polémica

Para poner un "punto final" al conflicto, Fuenzalida anunció que no volverá a referirse al tema y que cualquier inconformidad será tratada a través de su abogado. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante la polémica.

"Quiero agradecer a mi hija Ignacia, darle las disculpas a mis papás, porque mis papás de alguna manera también no están, pero se ensució el apellido de ellos, se ensució mi nombre con maldad, con mala intención, y esos no son los valores que ellos me entregaron, los que me ponían algunas personas", sentenció.

