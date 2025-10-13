VIDEO. Daniel Fuenzalida habló sobre la deuda que mantenía con Rosario Bravo: "Las manos limpias"

Tras entregar estas cifras, el animador hizo una reflexión sobre la repercusión del conflicto y agradeció a quienes confiaron en su palabra frente a los cuestionamientos de algunos programas de espectáculo: "Muchas gracias a los que estuvieron, gracias también a los que se fueron. Gracias a los que se alejaron, porque ahí los pude conocer, porque cuando uno está lleno de brillo, lleno de luces, las abejas siempre vienen a la miel, pero cuando está lleno de mierda, solamente van las moscas y uno sabe con qué abejas se queda", expresó.