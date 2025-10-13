Elecciones en Chile: la última encuesta Cadem reveló un dato preocupante para Jeannette Jara

Una nueva edición de la encuesta Cadem evidencia cambios en la carrera presidencial de cara a las elecciones. Según el sondeo, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se mantiene a la cabeza con 28% de las preferencias, registrando un aumento de un punto porcentual respecto a la medición anterior.
Elecciones en Chile: ¿cuáles son los escenarios en una segunda vuelta?
Detrás de Jara se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien mantiene su 23% de apoyo, igual que en la semana anterior. El podio lo completa la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 14%, lo que representa un descenso de un punto en comparación al sondeo previo.
El resto del listado lo completan: Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (3%) y Eduardo Artés (1%).
El sondeo también proyecta la intención de voto en base 100 si las elecciones presidenciales se realizaran el próximo domingo: 31% votaría por Jara, 25% por Kast, 16% por Matthei, 12% por Kaiser, 11% por Parisi, 3% por Mayne-Nicholls, 1% por Enríquez-Ominami y 1% por Artés.
Respecto a escenarios de segunda vuelta, la encuesta revela: Kast superaría a Jara por 11 puntos (47% vs 36%); Matthei vencería a Jara por 12 puntos (46% vs 34%); Kast se impondría a Matthei por 8 puntos (38% vs 30%); Parisi derrotaría a Jara por 4 puntos (40% vs 36%) y Kaiser empataría con Jara (39% vs 39%).
Por otra parte, la percepción sobre el futuro del país muestra mejoras: las expectativas positivas aumentan a 53% (+4pts), alcanzando el nivel más alto desde marzo de 2022. También crece la percepción de que Chile va por buen camino (43%, +2pts), la evaluación económica personal y familiar alcanza 67% (+4pts), y las expectativas positivas de consumo suben a 45% (+3pts).