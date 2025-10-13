Innovación y sostenibilidad: ¿cómo un grupo de cabras se convirtieron en una herramienta clave contra los incendios en el sur de Chile?

El pasto seco y la maleza son enemigos constantes frente a los incendios forestales. Por eso, el trabajo silencioso de 250 cabras se ha vuelto invaluable: mediante el pastoreo, despejan zonas críticas y crean cortafuegos naturales, una estrategia que gana terreno como método de prevención sustentable en el sur de Chile.
Todo comenzó con apenas 16 hectáreas y 16 cabras en el Parque Bosques de Chacay, ubicado en la comuna de Santa Juana, una de las más afectadas por los megaincendios de 2023, que destruyeron cerca del 70% del territorio comunal. El equipo encargado comprobó que la acción de los animales era efectiva: las áreas donde pastaron lograron resistir el avance del fuego.
Con el tiempo, el proyecto se expandió. Actualmente, las cabras realizan un "pastoreo estratégico", es decir, son guiadas a sectores específicos dentro de los predios donde su acción tiene mayor impacto en la reducción del combustible vegetal. Esta planificación se combina con otras medidas de protección, generando un escudo natural capaz de frenar la expansión de futuros incendios.
Si bien el pastoreo es una práctica tradicional del campo, aquí existe ciencia y planificación detrás, junto con el uso de nuevas tecnologías para optimizar su despliegue, consignó T13.
El próximo paso será la incorporación de collares inteligentes que permitirán monitorear la ubicación de las cabras en tiempo real y recopilar datos medioambientales. Con estos sistemas, podrán reasignarlas a nuevas zonas y generar mapas de calor sobre la evolución del terreno.
En un contexto donde los incendios forestales han cambiado -disminuyendo en algunas comunas pero aumentando en otras- la prevención sigue siendo clave.
El jefe del departamento de Prevención de Sernafor, Rolando Pardo, señala que este cambio genera que los incendios hoy "son mucho más agresivos y en algunos de ellos no existe capacidad de control". Estas “prevencionistas de cuatro patas” ya han trabajado fuera del parque y se preparan para ampliar su labor a otras regiones del país.