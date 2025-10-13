¿Estás buscando trabajo? Arranca la Expo Laborum, la feria virtual que ofrece más de 15.000 puestos en Chile

Si estás buscando trabajo, atención: desde este lunes 13 de octubre, la plataforma Laborum pondrá en marcha una feria laboral 100% virtual, ofreciendo más de 15.000 vacantes en todo Chile.
El evento llega en un momento en que el mercado laboral muestra señales de desaceleración. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes al trimestre móvil junio–agosto, la tasa de desempleo alcanza el 8,6%.
La desocupación afecta de manera diferente a hombres y mujeres: mientras que entre los hombres llega al 8%, en las mujeres sube al 9,3%, evidenciando las brechas aún presentes en el acceso al empleo.
El director comercial de Laborum, Diego Tala, explicó que, además de la experiencia, los objetivos, cualidades y años de servicio, hay un elemento que muchas veces se pasa por alto: los hobbies. Este tipo de detalles pueden sumar puntos frente a los reclutadores, consignó el portal T13.
Feria Laborum: oportunidades desde casa
La feria online permitirá que los postulantes accedan a las vacantes sin moverse de su hogar. A través del sitio web www.laborum.com, los usuarios podrán crear un perfil gratuito, subir su currículum y postular directamente a miles de puestos en distintas áreas profesionales, técnicas y operativas.
El evento contará con empresas nacionales e internacionales que ofrecerán oportunidades en sectores como tecnología, comercio, servicios financieros, salud, educación y logística, entre otros.
“Hoy, 9 de cada 10 reclutadores en Chile utilizan plataformas online para encontrar talento”, destacaron desde Laborum, enfatizando la importancia de mantener un currículum actualizado y una presencia digital activa.