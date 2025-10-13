Secciones
La hija de Mauricio Israel rompió el silencio en Primer Plano: “Siempre quise tener un papá al lado”

La joven habló de la compleja relación con su padre y de los años de distancia que marcaron su infancia.

Sara Israel Gálvez, hija del periodista Mauricio Israel y de Marisol Gálvez, decidió hablar públicamente por primera vez tras cumplir la mayoría de edad. Con 18 años recién cumplidos, la joven visitó el programa Primer Plano (CHV) para referirse a la compleja relación que mantiene con su padre.

Durante la entrevista, Sara reveló que no tiene contacto con el comunicador desde la pandemia, pese a haber intentado acercarse en reiteradas ocasiones. “Lo he buscado muchísimo, le he escrito en varias ocasiones, pero no me responde o me dice que si quiero comunicarme con él, debe ser a través de abogados”, relató.

La distancia entre ambos, explicó, se arrastra desde hace muchos años. Recordó que cuando Mauricio Israel dejó Chile en 2008, tras hacerse públicas sus millonarias deudas, ella tenía apenas un año de vida.

“Todo lo que sé de esa época es por lo que me ha contado mi mamá”, señaló.

Ese quiebre familiar, reconoció, tuvo un profundo impacto emocional en su vida. “Siempre me daba pena ver a mis amigas con sus papás, que compartían, que salían juntos. Yo siempre quise tener un papá al lado, que me diera consejos o que me felicitara, pero eso nunca pasó”, confesó, al recordar una etapa marcada por lo que describió como una “depresión súper grave”.

¿Qué dijo la joven sobre la posibilidad de acercarse a su padre?

Aun así, la joven no descarta una futura reconciliación. “Me gustaría retomar la relación, si es que él quiere. Pero no hay un vínculo hoy, ha sido tenso”, reconoció.

Por último, Sara también contó que no mantiene contacto con sus abuelos paternos ni con su hermano mayor, destacando en cambio la presencia constante de su madre, a quien considera su mayor apoyo. “Ella es la única persona que ha estado ahí para mí”, afirmó, mostrando incluso el tatuaje que lleva en su brazo en honor a Marisol Gálvez.

