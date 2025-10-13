Así es el balneario más buscado de España: con cueva y cascada termal en Cantabria

El turismo de bienestar está en auge y, con la llegada del otoño, los balnearios se convierten en los destinos más deseados para desconectar. Entre ellos, uno destaca por encima del resto: el Balneario de La Hermida, en Cantabria, considerado el balneario más buscado de España gracias a su espectacular entorno natural, su cueva termal y su cascada de aguas medicinales.
Un oasis termal en el corazón de los Picos de Europa
Ubicado en el desfiladero de La Hermida, el más grande de España con 21 kilómetros de longitud, este balneario es un auténtico refugio de relajación. Entre paredes rocosas de más de 600 metros de altura, brotan aguas termales a 62 °C, conocidas desde el siglo XVII por sus propiedades terapéuticas.
Estas aguas, ricas en minerales, son ideales para tratar afecciones respiratorias, reumáticas y de la piel, además de ayudar a reducir el estrés y mejorar la circulación. Uno de sus mayores atractivos es la cueva termal exterior, donde los visitantes pueden sumergirse mientras disfrutan de unas vistas inigualables de los Picos de Europa.
Experiencias únicas y tratamientos personalizados
El Balneario de La Hermida ofrece una completa experiencia de bienestar: bañeras de hidromasaje, saunas, baños de vapor y una amplia carta de tratamientos personalizados, que combinan técnicas modernas con terapias tradicionales.
Uno de los planes más exclusivos es su cueva termal nocturna, diseñada “para animales nocturnos”. Sumergirse en estas aguas por la noche ayuda a reducir la presión arterial, aliviar migrañas y mejorar el descanso, según recomiendan los especialistas del centro.
Excursión, naturaleza y relax
Además de su oferta termal, el balneario se encuentra en una ubicación perfecta para quienes aman la naturaleza. A orillas del río Deva, ofrece rutas de senderismo por el desfiladero y la posibilidad de visitar pueblos con encanto como Potes y Fuente Dé, a pocos minutos del complejo.
Dormir en el balneario: escapada completa
El Balneario de La Hermida también cuenta con hotel propio, lo que lo convierte en una escapada ideal de fin de semana. Ofrecen paquetes con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido, perfectos para desconectar por completo. Desde Santander se puede llegar en apenas una hora, aunque se recomienda reservar con antelación, ya que es uno de los destinos termales más demandados de España.
Dónde está: Balneario de La Hermida, Desfiladero de La Hermida (Cantabria).
Aguas termales: 62 °C, con propiedades terapéuticas.
Acceso: a 1 hora de Santander.
Plan recomendado: circuito termal nocturno + alojamiento de fin de semana.