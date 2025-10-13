Así es el balneario más buscado de España: con cueva y cascada termal en Cantabria

El turismo de bienestar está en auge y, con la llegada del otoño, los balnearios se convierten en los destinos más deseados para desconectar. Entre ellos, uno destaca por encima del resto: el Balneario de La Hermida, en Cantabria, considerado el balneario más buscado de España gracias a su espectacular entorno natural, su cueva termal y su cascada de aguas medicinales.