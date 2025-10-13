Hallan la supercueva de Andalucía: tras 30 años se descubre el eslabón perdido de la península ibérica

Después de 30 años de exploraciones metódicas, Andalucía celebra un hallazgo histórico en el ámbito de la espeleología: la supercueva del sur de la península ibérica, también conocida como el 'eslabón perdido' que científicos y espeleólogos perseguían desde hace décadas.
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (G.E.S. de la S.E.M.) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Málaga. Este enlace ha dado origen al Complejo Nevero-Aire, que alcanza 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de –955 metros, constituyéndose como el mayor sistema subterráneo de Andalucía y uno de los más extensos de España.
Tres décadas de trabajo en la Sierra de las Nieves
El descubrimiento es fruto de más de treinta años de investigación, con decenas de espeleólogos del G.E.S. y grupos colaboradores dedicados a revisar, topografiar y depurar las poligonales principales de ambas cavidades hasta verificar su interconexión. La Dirección del Parque Nacional Sierra de las Nieves recuerda que toda actividad espeleológica requiere autorización previa, una medida esencial para la seguridad y protección de los ecosistemas subterráneos, fundamentales para la biodiversidad del macizo kárstico.
Relevancia científica y turística
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, destacó la trascendencia del hallazgo: “La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la importancia de protegerlo y difundirlo con orgullo y responsabilidad”.
El complejo también se integra con la Cueva del Agua (TO-36) y podría superar los 50 kilómetros de galerías si se descubren nuevas conexiones, situando al enclave entre los grandes sistemas subterráneos de Europa. El G.E.S. ha agradecido a todas las personas y entidades que han colaborado durante estas tres décadas, mientras la mancomunidad subraya: “La Sierra de las Nieves no solo es belleza en superficie: es también profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia”.
Un impulso para el turismo de naturaleza
Más allá del valor científico, el hallazgo consolida a la Sierra de las Nieves como destino de turismo de naturaleza y espeleología, atrayendo a especialistas, aventureros y curiosos de toda España y Europa. La combinación de superficie y subsuelo convierte al parque en un referente geológico y ecológico, capaz de ofrecer experiencias únicas en un entorno protegido.
Con la supercueva del sur de España, Andalucía suma un nuevo icono natural que une investigación, conservación y turismo, demostrando que aún quedan secretos profundos por descubrir bajo la superficie de la península ibérica.