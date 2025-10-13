Secciones
Mundo

Hallan la supercueva de Andalucía: tras 30 años se descubre el eslabón perdido de la península ibérica

La conexión entre la Sima del Nevero y la Sima del Aire en la Sierra de las Nieves, Málaga, da lugar al mayor sistema subterráneo de Andalucía, consolidando a la región como referente en espeleología y turismo de naturaleza.

Hallan la supercueva de Andalucía: tras 30 años se descubre el eslabón perdido de la península ibérica
Hace 1 Hs

Después de 30 años de exploraciones metódicas, Andalucía celebra un hallazgo histórico en el ámbito de la espeleología: la supercueva del sur de la península ibérica, también conocida como el 'eslabón perdido' que científicos y espeleólogos perseguían desde hace décadas.

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (G.E.S. de la S.E.M.) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Málaga. Este enlace ha dado origen al Complejo Nevero-Aire, que alcanza 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de –955 metros, constituyéndose como el mayor sistema subterráneo de Andalucía y uno de los más extensos de España.

Tres décadas de trabajo en la Sierra de las Nieves

El descubrimiento es fruto de más de treinta años de investigación, con decenas de espeleólogos del G.E.S. y grupos colaboradores dedicados a revisar, topografiar y depurar las poligonales principales de ambas cavidades hasta verificar su interconexión. La Dirección del Parque Nacional Sierra de las Nieves recuerda que toda actividad espeleológica requiere autorización previa, una medida esencial para la seguridad y protección de los ecosistemas subterráneos, fundamentales para la biodiversidad del macizo kárstico.

Relevancia científica y turística

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, destacó la trascendencia del hallazgo: “La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la importancia de protegerlo y difundirlo con orgullo y responsabilidad”.

El complejo también se integra con la Cueva del Agua (TO-36) y podría superar los 50 kilómetros de galerías si se descubren nuevas conexiones, situando al enclave entre los grandes sistemas subterráneos de Europa. El G.E.S. ha agradecido a todas las personas y entidades que han colaborado durante estas tres décadas, mientras la mancomunidad subraya: “La Sierra de las Nieves no solo es belleza en superficie: es también profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia”.

Un impulso para el turismo de naturaleza

Más allá del valor científico, el hallazgo consolida a la Sierra de las Nieves como destino de turismo de naturaleza y espeleología, atrayendo a especialistas, aventureros y curiosos de toda España y Europa. La combinación de superficie y subsuelo convierte al parque en un referente geológico y ecológico, capaz de ofrecer experiencias únicas en un entorno protegido.

Con la supercueva del sur de España, Andalucía suma un nuevo icono natural que une investigación, conservación y turismo, demostrando que aún quedan secretos profundos por descubrir bajo la superficie de la península ibérica.

Temas EspañaAndalucía
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Amazon refuerza su presencia en Andalucía con más de 2.000 empleos y nuevas contrataciones para la campaña navideña

Amazon refuerza su presencia en Andalucía con más de 2.000 empleos y nuevas contrataciones para la campaña navideña

Dana Alice en España: la Aemet activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

Dana Alice en España: la Aemet activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

Carmen Maura, premiada en el Festival de Sitges: Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada

Carmen Maura, premiada en el Festival de Sitges: "Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada"

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
2

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
3

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
4

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
5

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
6

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Más Noticias
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Comentarios