Hallan la supercueva de Andalucía: tras 30 años se descubre el eslabón perdido de la península ibérica

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (G.E.S. de la S.E.M.) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Málaga. Este enlace ha dado origen al Complejo Nevero-Aire, que alcanza 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de –955 metros, constituyéndose como el mayor sistema subterráneo de Andalucía y uno de los más extensos de España.