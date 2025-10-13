La historia de Carolina del Real, la activista que visibilizó la lucha contra el VIH en Chile

La lucha por la prevención del VIH en Chile perdió este domingo a una de sus figuras más emblemáticas: Carolina del Real. La activista dedicó los últimos años de su vida a generar conciencia sobre la enfermedad y a combatir la discriminación asociada a ella.
Nació en Santiago de Chile en julio de 1980. En 2010, cuando tenía 30 años, fue diagnosticada con VIH, un hecho que marcaría profundamente su vida y su activismo.
Tres años después, en septiembre de 2013, decidió compartir públicamente su diagnóstico a través de un blog personal. En una publicación fechada el 25 de septiembre de 2013, escribió: "Estoy segura que esta revelación me traerá consecuencias positivas y negativas… pero no tengo miedo, siento que esta es mi misión... las campañas de prevención no son de alto impacto, al final es un guión, esto es verdad… ¿qué busco? simple… No me discrimines ni a mí, ni a los otros y hazte el examen".
En el mismo espacio, Carolina relató que su ex pareja era portadora del virus sin saberlo, y que su contagio derivó en el desarrollo del Sida, la etapa más avanzada de la enfermedad. “Yo agonicé un año sin saber que cresta tenía, me veían doctores una vez por semana y de diferentes especialidades y nadie ni yo, ni mi familia, ni amigos nadie pensó que yoo tenía Sida”, escribió, evidenciando el largo proceso que vivió antes de recibir el diagnóstico.
Dolor por la muerte de Carolina del Real: su lucha por generar conciencia en la sociedad
Su testimonio generó un fuerte impacto social. A los pocos días, fue entrevistada por Las Últimas Noticias, lo que amplificó su mensaje y su historia a nivel nacional. En aquella entrevista, Carolina expresó: “Estudié relaciones públicas y no terminé, y me dio por derecho, párvulos, sociología… Pero ahora quiero que esto sea mi trabajo. Yo no soy doctora, pero sí puedo hablar de cómo llevar esto con dignidad, con alegría y con pena también. Quería pegarle un grito a la sociedad y decir, guachito, gordo, puedes ser tú. Si van a pinchar, si se gustan, sin pudor, pídanse el uno al otro: hagámonos un test”.
En abril de 2016 publicó su libro #YoTengoVIH: Mi Verdad, donde relató su historia personal y el camino que la llevó a transformarse en referente. “Tras un año de deambular de médico en médico, aquejada de diversas dolencias, es diagnosticada de VIH en 2010. Valerosamente, en septiembre de 2013, decide hacer pública su condición, causando revuelo y generando un nuevo enfoque sobre esta enfermedad”, sostuvo.
“Desde entonces Carolina, con gran generosidad y conciencia social, trabaja en diversos proyectos audiovisuales y realizando charlas en diversos lugares de Chile y el mundo con el fin de promover la prevención del VIH”, indicó.