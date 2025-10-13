La historia de Carolina del Real, la activista que visibilizó la lucha contra el VIH en Chile

Su testimonio generó un fuerte impacto social. A los pocos días, fue entrevistada por Las Últimas Noticias, lo que amplificó su mensaje y su historia a nivel nacional. En aquella entrevista, Carolina expresó: “Estudié relaciones públicas y no terminé, y me dio por derecho, párvulos, sociología… Pero ahora quiero que esto sea mi trabajo. Yo no soy doctora, pero sí puedo hablar de cómo llevar esto con dignidad, con alegría y con pena también. Quería pegarle un grito a la sociedad y decir, guachito, gordo, puedes ser tú. Si van a pinchar, si se gustan, sin pudor, pídanse el uno al otro: hagámonos un test”.