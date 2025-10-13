Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

El economista y profesor Gonzalo Bernardos, conocido colaborador en programas como La Sexta Xplica o Más Vale Tarde, ha lanzado una nueva predicción sobre el futuro del empleo en España. Tras sus análisis sobre el mercado inmobiliario y las pensiones, ahora el experto apunta hacia un sector que, según él, será uno de los más rentables por la falta de mano de obra: la construcción.