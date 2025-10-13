Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

El economista y profesor Gonzalo Bernardos, conocido colaborador en programas como La Sexta Xplica o Más Vale Tarde, ha lanzado una nueva predicción sobre el futuro del empleo en España. Tras sus análisis sobre el mercado inmobiliario y las pensiones, ahora el experto apunta hacia un sector que, según él, será uno de los más rentables por la falta de mano de obra: la construcción.
El oficio que cobrará hasta 6.000 euros al mes
En una entrevista con Infobae, Bernardos afirmó que la escasez de trabajadores cualificados en el sector de la construcción provocará una subida notable de los salarios en los próximos años.
“Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra”, aseguró el economista.
Según el profesor de la Universidad de Barcelona, cada vez hay menos jóvenes interesados en los oficios tradicionales, mientras que la demanda de vivienda crece y el país necesita más trabajadores especializados.
“España requiere construir muchas más viviendas, pero hay menos personas que quieran ser albañiles o yeseros. Eso elevará el valor de estos empleos”, explicó Bernardos.
Una oportunidad en un mercado laboral estancado
Con un salario medio anual que apenas alcanza los 23.000 euros, resulta difícil imaginar oficios sin formación universitaria con sueldos tan altos. Sin embargo, Bernardos sostiene que esta brecha laboral abrirá nuevas oportunidades para quienes apuesten por profesiones manuales y técnicas.
El experto considera que el mercado laboral español vive un momento de desequilibrio: “sobran titulados universitarios, pero faltan trabajadores cualificados en oficios básicos”. En su opinión, ese desajuste será el motor de los salarios del futuro.
El desencanto de los jóvenes y la jubilación tardía
Durante sus intervenciones en televisión, Bernardos ha expresado su preocupación por la falta de perspectivas entre los jóvenes.
“Nuestros hijos se quejan tanto porque parten de un nivel de bienestar superior y consideran que la sociedad no ha cumplido con ellos”, reflexionó en La Sexta Xplica.
También advirtió sobre el futuro de las pensiones:
“La única posibilidad de jubilarse antes de los 70 sería un enorme aumento de la productividad gracias a la Inteligencia Artificial. Pero dudo que sea suficiente”.
Para el economista, el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra joven suponen uno de los mayores retos económicos de España.
Consejos financieros: “No pidas préstamos para irte de vacaciones”
Además de analizar el mercado laboral, Bernardos ha ofrecido consejos de educación financiera en distintos programas. En Más Vale Tarde, fue tajante al referirse a quienes piden préstamos para costear sus vacaciones:
“Yo les recomendaría que se queden sin vacaciones. Un préstamo se toma solo para algo esencial, no para viajar”.
El economista advirtió que el exceso de gasto es un problema habitual:
“Hay personas que ganan bien, pero no llegan a fin de mes porque consideran imprescindible viajar, comer fuera o mantener un nivel de vida que no pueden sostener. Si quieres gastar más de lo que ingresas, solo hay dos opciones: trabajar más o gastar menos”.