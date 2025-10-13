La inquietante historia de la única pirámide de España: un monumento franquista, abandonado y lleno de secretos

Aunque las pirámides suelen evocar imágenes de Egipto o México, España también tiene la suya, y su historia dista mucho de la grandeza turística de sus homólogas. Se trata de la Pirámide de los Italianos, un mausoleo erigido en 1939 en plena Guerra Civil española para rendir homenaje a los soldados del Corpo di Truppe Volontarie, enviados por Benito Mussolini para apoyar al bando franquista.
Situada en el Puerto del Escudo, en la frontera entre Burgos y Cantabria, la pirámide se alza solitaria entre la niebla y el viento del valle de Valdebezana. Su figura, de veinte metros de altura y coronada por una gran cruz, parece un eco de tiempos convulsos. Apenas visible desde la carretera, sigue en pie como un testigo incómodo del pasado, a medio camino entre la historia y el olvido.
Un monumento con huella fascista
El edificio fue diseñado por el arquitecto Attilio Radic siguiendo los principios del racionalismo arquitectónico e inspirado en la Pirámide Cestia de Roma. Su interior, hecho de piedra caliza, albergó durante años los restos de unos 400 combatientes italianos caídos en la batalla de Santander, una de las más cruentas del conflicto.
Los nichos se disponían en hileras perfectas, acompañados por inscripciones como “Presente, Presente, Presente”, lema habitual entre los fascistas de la época. Durante décadas, fue un símbolo de la alianza entre Franco y Mussolini, pero con el paso del tiempo el monumento cayó en el abandono.
En los años setenta, los restos fueron repatriados a Italia o trasladados a la iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza. Desde entonces, la pirámide quedó vacía y sin mantenimiento, víctima del vandalismo, el expolio y la erosión.
De símbolo franquista a Bien de Interés Cultural
En 2023, la Pirámide de los Italianos volvió al debate público cuando fue incluida en la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, lo que abría la posibilidad de su retirada. Sin embargo, un año más tarde, la Junta de Castilla y León decidió protegerla como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.
Esta declaración, aprobada en febrero de 2024, garantiza su conservación y reconoce su valor como testimonio arquitectónico y documental de una época que marcó profundamente a España. Para los expertos, su importancia no reside tanto en la estética, sino en su capacidad de reflejar una parte incómoda y necesaria de la memoria histórica.
Entre la memoria y el olvido
Hoy, la Pirámide de los Italianos permanece abandonada y vacía, pero su figura sigue provocando debate. Algunos piden su musealización como espacio de memoria histórica, mientras que otros defienden su desaparición definitiva.
En su entrada, una misteriosa “M” tallada en piedra continúa despertando interpretaciones: para unos representa a Mussolini, para otros a Monumentum. Lo cierto es que, más allá de su simbolismo, la pirámide se mantiene en pie como una reliquia del siglo XX, silenciosa pero indestructible.
Entre la niebla del Puerto del Escudo, la Pirámide de los Italianos sigue observando el paisaje burgalés, recordando que la historia no siempre se escribe con palabras, sino también con piedra, abandono y memoria.