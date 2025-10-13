La inquietante historia de la única pirámide de España: un monumento franquista, abandonado y lleno de secretos

Situada en el Puerto del Escudo, en la frontera entre Burgos y Cantabria, la pirámide se alza solitaria entre la niebla y el viento del valle de Valdebezana. Su figura, de veinte metros de altura y coronada por una gran cruz, parece un eco de tiempos convulsos. Apenas visible desde la carretera, sigue en pie como un testigo incómodo del pasado, a medio camino entre la historia y el olvido.