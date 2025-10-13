Secciones
Mundo

La inquietante historia de la única pirámide de España: un monumento franquista, abandonado y lleno de secretos

Levantada en plena Guerra Civil para honrar a los soldados italianos enviados por Mussolini, la Pirámide de los Italianos sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos y polémicos de España.

La inquietante historia de la única pirámide de España: un monumento franquista, abandonado y lleno de secretos
Hace 1 Hs

Aunque las pirámides suelen evocar imágenes de Egipto o México, España también tiene la suya, y su historia dista mucho de la grandeza turística de sus homólogas. Se trata de la Pirámide de los Italianos, un mausoleo erigido en 1939 en plena Guerra Civil española para rendir homenaje a los soldados del Corpo di Truppe Volontarie, enviados por Benito Mussolini para apoyar al bando franquista.

Situada en el Puerto del Escudo, en la frontera entre Burgos y Cantabria, la pirámide se alza solitaria entre la niebla y el viento del valle de Valdebezana. Su figura, de veinte metros de altura y coronada por una gran cruz, parece un eco de tiempos convulsos. Apenas visible desde la carretera, sigue en pie como un testigo incómodo del pasado, a medio camino entre la historia y el olvido.

Un monumento con huella fascista

El edificio fue diseñado por el arquitecto Attilio Radic siguiendo los principios del racionalismo arquitectónico e inspirado en la Pirámide Cestia de Roma. Su interior, hecho de piedra caliza, albergó durante años los restos de unos 400 combatientes italianos caídos en la batalla de Santander, una de las más cruentas del conflicto.

Los nichos se disponían en hileras perfectas, acompañados por inscripciones como “Presente, Presente, Presente”, lema habitual entre los fascistas de la época. Durante décadas, fue un símbolo de la alianza entre Franco y Mussolini, pero con el paso del tiempo el monumento cayó en el abandono.

En los años setenta, los restos fueron repatriados a Italia o trasladados a la iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza. Desde entonces, la pirámide quedó vacía y sin mantenimiento, víctima del vandalismo, el expolio y la erosión.

De símbolo franquista a Bien de Interés Cultural

En 2023, la Pirámide de los Italianos volvió al debate público cuando fue incluida en la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, lo que abría la posibilidad de su retirada. Sin embargo, un año más tarde, la Junta de Castilla y León decidió protegerla como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.

Esta declaración, aprobada en febrero de 2024, garantiza su conservación y reconoce su valor como testimonio arquitectónico y documental de una época que marcó profundamente a España. Para los expertos, su importancia no reside tanto en la estética, sino en su capacidad de reflejar una parte incómoda y necesaria de la memoria histórica.

Entre la memoria y el olvido

Hoy, la Pirámide de los Italianos permanece abandonada y vacía, pero su figura sigue provocando debate. Algunos piden su musealización como espacio de memoria histórica, mientras que otros defienden su desaparición definitiva.

En su entrada, una misteriosa “M” tallada en piedra continúa despertando interpretaciones: para unos representa a Mussolini, para otros a Monumentum. Lo cierto es que, más allá de su simbolismo, la pirámide se mantiene en pie como una reliquia del siglo XX, silenciosa pero indestructible.

Entre la niebla del Puerto del Escudo, la Pirámide de los Italianos sigue observando el paisaje burgalés, recordando que la historia no siempre se escribe con palabras, sino también con piedra, abandono y memoria.

Temas EspañaEgipto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
2

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
3

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
4

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
5

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
6

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Más Noticias
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Comentarios