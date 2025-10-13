El hotel de 5 estrellas en Barcelona que une un palacio medieval y una mansión del siglo XVIII

En la planta baja, el restaurante A Restaurant, dirigido por el chef Alain Guiard, rinde homenaje al producto local con una cocina creativa y de sabores nítidos. Entre sus platos destacan el pagel a la brasa con salsa de azafrán y gnocchi de patata, la corvina marinada en miso con curry de Madras y coco, y el célebre “tatin” de rabo de buey con manzanas caramelizadas. Para el postre, la espuma de vainilla con brioche al toffee y el babà al ron añejo con crema montada de limón completan una experiencia gastronómica a la altura del lugar.