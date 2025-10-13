Secciones
El hotel de 5 estrellas en Barcelona que une un palacio medieval y una mansión del siglo XVIII

Tras una fachada discreta en la plaza de Sant Felip Neri, el Hotel Neri Relais & Châteaux es un refugio de piedra que combina la esencia medieval con la sofisticación contemporánea.

Hace 41 Min

En pleno corazón del Barrio Gótico de Barcelona, entre callejones de piedra y plazas llenas de historia, se esconde uno de los hoteles más singulares de España: el Hotel Neri Relais & Châteaux. Este establecimiento de cinco estrellas combina el encanto de un palacio medieval del siglo XII con la elegancia de una mansión aristocrática del siglo XVIII, unidas para dar vida a un refugio urbano donde el arte, el diseño y la calma conviven en perfecta armonía.

A tan solo unos pasos de la Catedral de Barcelona y de la plaza Sant Jaume, su fachada pasa casi inadvertida. Tras ella, se abre un universo de piedra y silencio que da directamente a la plaza de Sant Felip Neri, uno de los rincones más evocadores del Gòtic. Ese contraste entre discreción y lujo es parte esencial de su encanto.

Un diálogo entre historia y diseño

La restauración llevada a cabo en 2007 por el grupo Anima Hotels respetó los elementos originales, recuperando los esgrafiados renacentistas y los artesonados de madera. El resultado es un espacio íntimo donde cada rincón —desde el patio central hasta la biblioteca— respira una atmósfera cálida y sofisticada.

Las 22 habitaciones del Hotel Neri son todas diferentes. Conservan la irregularidad del edificio original y combinan materiales nobles, maderas naturales y tejidos cálidos con obras de arte contemporáneo. Algunas estancias cuentan con balcones o terrazas privadas con bañera exterior, mientras que la suite principal se asoma directamente a la plaza Sant Felip Neri. El precio por noche parte desde 503 euros, reflejando su carácter exclusivo y su ubicación privilegiada.

Entre los detalles más distintivos destacan las lámparas Pet Lamps de Álvaro Catalán y la escultura textil La Boa de los hermanos Campana, que cuelga majestuosamente en el segundo patio interior.

Terraza, arte y gastronomía

En la azotea, la terraza Roba Estesa ofrece un oasis vegetal con vistas a los campanarios góticos de la Catedral y de Santa Maria del Pi. Un rincón donde disfrutar de cócteles, una piscina desbordante y el silencio del barrio antiguo, solo interrumpido por las campanas y las hojas de las tipuanas.

En la planta baja, el restaurante A Restaurant, dirigido por el chef Alain Guiard, rinde homenaje al producto local con una cocina creativa y de sabores nítidos. Entre sus platos destacan el pagel a la brasa con salsa de azafrán y gnocchi de patata, la corvina marinada en miso con curry de Madras y coco, y el célebre “tatin” de rabo de buey con manzanas caramelizadas. Para el postre, la espuma de vainilla con brioche al toffee y el babà al ron añejo con crema montada de limón completan una experiencia gastronómica a la altura del lugar.

Un refugio con alma

Más que un hotel, el Neri es una experiencia sensorial. Desde sus ventanales, los huéspedes pueden contemplar la serenidad de la plaza marcada por las huellas de la Guerra Civil en los muros de la iglesia de Sant Felip Neri. Dormir aquí es, de algún modo, dormir dentro de la historia viva de Barcelona.

Miembro de la prestigiosa asociación Relais & Châteaux, el Hotel Neri representa la esencia del lujo discreto: un lugar donde el tiempo parece detenerse, el arte se respira en cada detalle y la ciudad se escucha en silencio. Un palacio con alma donde pasado y presente se funden para ofrecer una de las experiencias más exclusivas de la capital catalana.

