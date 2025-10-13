El pueblo más barato de Zaragoza para comprar vivienda: casas por menos de 50.000 euros

El municipio conserva un fuerte carácter agrícola e industrial, pero también un rico patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales atractivos destacan la iglesia fortificada de Santa María de la Corona, joya del románico aragonés, y el Museo Aquagraria, un espacio que rinde homenaje a la tradición hidráulica y agrícola de la región. Su casco antiguo y sus calles mantienen la esencia de un pueblo con historia, al tiempo que su tejido económico le aporta vitalidad y empleo.