El pueblo más barato de Zaragoza para comprar vivienda: casas por menos de 50.000 euros

En un contexto donde el precio de la vivienda continúa en ascenso, Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, se ha convertido en un oasis inmobiliario dentro de Aragón. Según un reciente informe del portal Idealista, este municipio es actualmente el más barato de toda la comunidad autónoma para comprar vivienda, con un precio medio de 698 euros por metro cuadrado, frente a la media aragonesa de 1.494 euros.
El dato cobra relevancia si se considera que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en España aumentó un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, el mayor incremento desde 2007. En este panorama de subidas generalizadas, Ejea de los Caballeros destaca como una excepción: un lugar donde todavía es posible adquirir una casa por menos de 50.000 euros.
En el propio portal Idealista pueden encontrarse viviendas de más de 150 metros cuadrados a precios sorprendentemente bajos. Como es lógico, las opciones más económicas suelen requerir reformas o actualizaciones, pero la relación entre espacio, entorno y coste resulta difícil de igualar en el mercado actual.
Historia, campo y calidad de vida en las Cinco Villas
Ejea de los Caballeros es la capital de la comarca de las Cinco Villas, situada a unos 70 kilómetros de Zaragoza, aproximadamente una hora en coche. Con algo más de 17.000 habitantes, combina la tranquilidad de un entorno rural con servicios modernos y actividad económica.
El municipio conserva un fuerte carácter agrícola e industrial, pero también un rico patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales atractivos destacan la iglesia fortificada de Santa María de la Corona, joya del románico aragonés, y el Museo Aquagraria, un espacio que rinde homenaje a la tradición hidráulica y agrícola de la región. Su casco antiguo y sus calles mantienen la esencia de un pueblo con historia, al tiempo que su tejido económico le aporta vitalidad y empleo.
Un refugio inmobiliario en el interior de Aragón
En comparación con la capital zaragozana, donde los precios medios superan los 2.000 euros por metro cuadrado, Ejea ofrece una alternativa real y asequible para quienes buscan espacio, naturaleza y una mejor calidad de vida sin renunciar a los servicios básicos.
Esta combinación de precios bajos, patrimonio, industria y entorno natural convierte a Ejea en un destino atractivo tanto para familias que buscan asentarse como para inversores interesados en aprovechar el potencial del mercado inmobiliario en el interior aragonés.
Más allá de los datos, Ejea de los Caballeros representa una forma de vida más tranquila y equilibrada, donde comprar una vivienda por el precio de un coche nuevo aún es posible. Su posición estratégica en las Cinco Villas, su identidad histórica y su tecido económico diversificado hacen de este municipio uno de los últimos bastiones de accesibilidad inmobiliaria en España.