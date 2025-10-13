El camping que no puedes perderte en Huelva: naturaleza, mar y calma en pleno Parque de Doñana

Si estás buscando un lugar donde disfrutar del otoño en plena naturaleza sin renunciar a la comodidad, el Camping Doñana, en la provincia de Huelva, es una parada obligatoria. Situado dentro del Parque Natural de Doñana, entre pinares, dunas y el Atlántico, este enclave ofrece una experiencia perfecta para quienes desean combinar descanso, aire libre y entorno protegido.
A pocos minutos de las playas de Matalascañas y Mazagón, el camping se convierte en un rincón privilegiado para disfrutar de paseos junto al mar, rutas por la naturaleza y atardeceres inolvidables sobre la Costa de la Luz. Con la llegada del otoño, las temperaturas suaves y el ambiente tranquilo invitan a reconectar con lo esencial.
Comodidad en plena naturaleza
El Camping Doñana cuenta con todo lo necesario para una estancia cómoda y relajada. Dispone de bar-cafetería abierta durante todo el año, amplias zonas verdes con sombra, pistas de pádel y tenis, mesas de ping-pong y campo de baloncesto, ideales para disfrutar en familia o con amigos.
Además, su recepción permanece abierta hasta las 23:00 horas, y admite mascotas siempre que cuenten con la documentación y seguros correspondientes, lo que lo convierte en una opción perfecta también para quienes viajan con perro.
Su ubicación privilegiada, a escasos metros de la Playa Torre del Loro, permite disfrutar del sonido del mar y de la inmensidad de los pinares que caracterizan esta zona del Parque Natural de Doñana, considerado una de las maravillas naturales más importantes de España.
La experiencia glamping más cómoda de Huelva
Dentro del recinto se encuentra Kampaoh Doñana, la propuesta de glamping que combina lo mejor del camping con el confort de un hotel. Las tiendas —Emperador, Emperador Junior, Bell XL y Bell— están totalmente equipadas con camas con sábanas y edredones, toallas, mosquitera, enchufes y merendero exterior, perfectas para disfrutar de los días templados de otoño.
Algunas incluyen además frigorífico tipo minibar y menaje básico, lo que permite viajar ligero y centrarse solo en lo importante: descansar y desconectar.
Otoño en la Costa de la Luz: calma entre pinares y mar
Durante los meses de otoño, el Camping Doñana ofrece una experiencia más pausada y cercana. Las rutas de senderismo por el parque, las excursiones al emblemático Rocío o las visitas a los pueblos cercanos como Mazagón y Almonte sustituyen el bullicio veraniego por la serenidad del paisaje.
El bar El Cristales, dentro del recinto, permite disfrutar de desayunos y comidas al aire libre en su terraza, mientras que el supermercado del camping facilita las compras básicas para estancias largas. Todo está pensado para vivir unos días de tranquilidad y contacto con la naturaleza, sin renunciar a las comodidades modernas.
En otoño, el Camping Doñana y Kampaoh Doñana se consolidan como uno de los mejores destinos de glamping en Huelva. Un lugar donde el silencio de los pinares, el aire del Atlántico y la belleza del Parque Natural de Doñana crean una experiencia única que combina aventura, descanso y autenticidad.
- Dónde está: Calle Mayoral Norte Sierra, 21, Parque Natural de Doñana, Huelva.
- Ideal para: escapadas en pareja, familias, viajeros con perro y amantes de la naturaleza.