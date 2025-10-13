Un italiano explica por qué muchos compatriotas se marchan de España

Italia y España comparten el Mediterráneo, una cultura similar y una forma de vida marcada por la gastronomía, la familia y la sociabilidad. Por eso, muchos italianos deciden mudarse al país vecino buscando nuevas oportunidades o un cambio de aires.
Sin embargo, no todo es tan idílico como parece. Luca Diana, un joven italiano que vive en Valencia, ha explicado en su cuenta de TikTok los problemas que enfrentan sus compatriotas al instalarse en España, especialmente en lo económico.
“España es un país muy hermoso, la cultura me encanta y la gente es amable. Pero con un sueldo de 1.200 o 1.300 euros no se puede vivir bien”, asegura en su vídeo, que ya acumula más de 110.000 visualizaciones.
“No es por la cultura ni el estilo de vida, es por el dinero”
En su reflexión, Luca explica que muchos italianos emigran no por descontento con su país, sino por buscar estabilidad económica. Pero al llegar a España, se encuentran con una realidad similar: sueldos bajos, alquileres altos y pocas posibilidades de ahorro.
“Muchos italianos se van lejos, y no es porque no nos guste la cultura o el estilo de vida, sino porque con esos sueldos no se puede vivir bien”, lamenta.
El joven afirma que consiguió trabajo con rapidez gracias a su experiencia previa, pero que las condiciones laborales y el alto coste del alquiler le impidieron disfrutar del tiempo libre o visitar a su familia.
“Tenía solo un día libre a la semana. Llegaba justo a fin de mes y casi todo mi salario se iba en el alquiler. Entonces me di cuenta de que necesitaba encontrar una solución”, explica.
El vídeo se hace viral y abre el debate en redes
El testimonio de Luca Diana se ha hecho viral y ha generado miles de comentarios de usuarios españoles e italianos que se sienten identificados.
“A los españoles tampoco nos da para vivir”, escribió un usuario. Otro apuntó: “España se vende como un paraíso, pero es un país europeo más, con los mismos problemas que Italia y con el agravante de estar lejos de la familia”.
El vídeo ha provocado un intenso debate sobre la situación económica actual, los salarios medios en España y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
El coste de vida, un problema común en el sur de Europa
Las reflexiones del joven italiano ponen sobre la mesa una realidad compartida por muchos trabajadores en el sur de Europa. Aunque tanto España como Italia presumen de una calidad de vida basada en el clima, la gastronomía y el carácter social, los bajos sueldos y el alto coste de la vivienda siguen siendo el gran obstáculo.
Según datos recientes del INE y de Eurostat, el salario medio en España ronda los 1.545 euros netos al mes, mientras que el alquiler medio supera los 1.100 euros en ciudades como Madrid o Barcelona. En Italia, la situación es similar, con salarios estancados y un aumento generalizado del coste de vida.
“España me ha dado mucho, pero no es fácil vivir bien”
A pesar de las dificultades, Luca reconoce que no se arrepiente de haberse mudado:
“España me ha dado mucho. Encontré trabajo rápido, conocí gente increíble y aprendí otro idioma. Pero no es fácil vivir bien si el sueldo no te permite disfrutar de tu tiempo ni ahorrar.”
Su historia resume la experiencia de muchos jóvenes europeos que, pese a buscar una vida mejor fuera de su país, chocan con la precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda.
Un debate que sigue creciendo
La experiencia de este joven italiano ha abierto un debate más amplio sobre la calidad de vida en España. Para muchos usuarios, su vídeo refleja una realidad que va más allá de las fronteras: la de una generación que trabaja, pero no llega a fin de mes.
Y aunque España sigue siendo vista como un destino atractivo por su clima, su gastronomía y su gente, testimonios como el de Luca recuerdan que la belleza del país no siempre se traduce en una vida cómoda o estable.