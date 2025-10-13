De cuánto es la multa por cruzar una línea continua en Madrid: la DGT instala nuevos radares con inteligencia artificial

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su objetivo de reforzar la seguridad vial en Madrid con la instalación de cuatro radares especializados que detectan una infracción tan común como peligrosa: cruzar líneas continuas. Estas marcas viales, presentes en la mayoría de carreteras, prohíben los adelantamientos o cambios de carril salvo en situaciones muy específicas. Su función es simple pero vital: prevenir accidentes.