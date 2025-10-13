Secciones
Mundo

De cuánto es la multa por cruzar una línea continua en Madrid: la DGT instala nuevos radares con inteligencia artificial

Cuatro radares únicos en España vigilan a los conductores que invaden las líneas continuas en las carreteras de la Comunidad de Madrid.

De cuánto es la multa por cruzar una línea continua en Madrid: la DGT instala nuevos radares con inteligencia artificial
Hace 21 Min

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su objetivo de reforzar la seguridad vial en Madrid con la instalación de cuatro radares especializados que detectan una infracción tan común como peligrosa: cruzar líneas continuas. Estas marcas viales, presentes en la mayoría de carreteras, prohíben los adelantamientos o cambios de carril salvo en situaciones muy específicas. Su función es simple pero vital: prevenir accidentes.

Sin embargo, muchos conductores las ignoran, aumentando el riesgo de colisiones frontales o salidas de vía. Por eso, desde septiembre de 2025, la DGT ha puesto en marcha un sistema de vigilancia innovador que utiliza inteligencia artificial para identificar y sancionar automáticamente a quienes no respeten estas señales.

Cómo funcionan los nuevos radares de la DGT

Estos radares de línea continua son pioneros en España. Combinan cámaras de alta resolución y tecnología de reconocimiento automático de infracciones. Cuando un vehículo cruza una línea continua, el sistema registra la maniobra y envía las imágenes al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA), donde se verifica la infracción y se tramita la sanción.

La multa por invadir una línea continua es de 200 euros, pero no implica la pérdida de puntos del carnet de conducir. Aunque no afecta directamente al historial del conductor, la DGT busca con esta medida disuadir comportamientos peligrosos y reforzar la conciencia vial.

Dónde están los radares

La DGT ha elegido cuidadosamente los puntos donde colocar estos radares, priorizando los tramos con mayor siniestralidad asociada a la invasión de líneas continuas. Están situados en autovías y autopistas de la Comunidad de Madrid, en zonas donde cambiar de carril puede ser especialmente peligroso, como curvas cerradas, incorporaciones y salidas de vía.

Aunque las ubicaciones exactas se mantienen bajo vigilancia, se ha confirmado que las cuatro instalaciones ya están activas y enviando registros de infracciones desde el mes de septiembre. Estas cámaras representan un nuevo modelo de control vial, más preciso y preventivo que los radares de velocidad tradicionales.

Por qué no debes cruzar una línea continua

Las líneas continuas no son un simple elemento estético de la carretera: indican zonas en las que la visibilidad o la distancia de seguridad no son suficientes para realizar maniobras seguras. Saltárselas, especialmente en vías rápidas, puede provocar colisiones frontales, salidas de calzada o accidentes múltiples.

Antes de la llegada de estos radares, muchos conductores cruzaban las líneas continuas sin consecuencias, pero ahora la vigilancia constante actúa como un freno efectivo a las imprudencias.

Tecnología al servicio de la seguridad

Con esta iniciativa, la DGT demuestra que la tecnología puede ser una aliada clave para salvar vidas. Los nuevos radares de Madrid no solo sancionan, sino que educan y conciencian. Al reducir las maniobras indebidas, también se disminuyen los accidentes y se mejora la convivencia en las carreteras.

Respetar una línea continua es un gesto sencillo, pero puede marcar la diferencia entre llegar o no a destino. La DGT recuerda que conducir con responsabilidad es tarea de todos y que, gracias a estos sistemas inteligentes, las carreteras madrileñas serán un entorno más seguro y controlado.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Distrito Real: el recorrido imprescindible por palacios, jardines y tesoros culturales en el corazón de Madrid

Distrito Real: el recorrido imprescindible por palacios, jardines y tesoros culturales en el corazón de Madrid

Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo

Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Comentarios