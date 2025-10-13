De cuánto es la multa por cruzar una línea continua en Madrid: la DGT instala nuevos radares con inteligencia artificial

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su objetivo de reforzar la seguridad vial en Madrid con la instalación de cuatro radares especializados que detectan una infracción tan común como peligrosa: cruzar líneas continuas. Estas marcas viales, presentes en la mayoría de carreteras, prohíben los adelantamientos o cambios de carril salvo en situaciones muy específicas. Su función es simple pero vital: prevenir accidentes.
Sin embargo, muchos conductores las ignoran, aumentando el riesgo de colisiones frontales o salidas de vía. Por eso, desde septiembre de 2025, la DGT ha puesto en marcha un sistema de vigilancia innovador que utiliza inteligencia artificial para identificar y sancionar automáticamente a quienes no respeten estas señales.
Cómo funcionan los nuevos radares de la DGT
Estos radares de línea continua son pioneros en España. Combinan cámaras de alta resolución y tecnología de reconocimiento automático de infracciones. Cuando un vehículo cruza una línea continua, el sistema registra la maniobra y envía las imágenes al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA), donde se verifica la infracción y se tramita la sanción.
La multa por invadir una línea continua es de 200 euros, pero no implica la pérdida de puntos del carnet de conducir. Aunque no afecta directamente al historial del conductor, la DGT busca con esta medida disuadir comportamientos peligrosos y reforzar la conciencia vial.
Dónde están los radares
La DGT ha elegido cuidadosamente los puntos donde colocar estos radares, priorizando los tramos con mayor siniestralidad asociada a la invasión de líneas continuas. Están situados en autovías y autopistas de la Comunidad de Madrid, en zonas donde cambiar de carril puede ser especialmente peligroso, como curvas cerradas, incorporaciones y salidas de vía.
Aunque las ubicaciones exactas se mantienen bajo vigilancia, se ha confirmado que las cuatro instalaciones ya están activas y enviando registros de infracciones desde el mes de septiembre. Estas cámaras representan un nuevo modelo de control vial, más preciso y preventivo que los radares de velocidad tradicionales.
Por qué no debes cruzar una línea continua
Las líneas continuas no son un simple elemento estético de la carretera: indican zonas en las que la visibilidad o la distancia de seguridad no son suficientes para realizar maniobras seguras. Saltárselas, especialmente en vías rápidas, puede provocar colisiones frontales, salidas de calzada o accidentes múltiples.
Antes de la llegada de estos radares, muchos conductores cruzaban las líneas continuas sin consecuencias, pero ahora la vigilancia constante actúa como un freno efectivo a las imprudencias.
Tecnología al servicio de la seguridad
Con esta iniciativa, la DGT demuestra que la tecnología puede ser una aliada clave para salvar vidas. Los nuevos radares de Madrid no solo sancionan, sino que educan y conciencian. Al reducir las maniobras indebidas, también se disminuyen los accidentes y se mejora la convivencia en las carreteras.
Respetar una línea continua es un gesto sencillo, pero puede marcar la diferencia entre llegar o no a destino. La DGT recuerda que conducir con responsabilidad es tarea de todos y que, gracias a estos sistemas inteligentes, las carreteras madrileñas serán un entorno más seguro y controlado.