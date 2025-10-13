El restaurante de Córdoba que fusiona lo mejor del País Vasco y Andalucía: el bacalao como protagonista

Las cocinas vasca y cordobesa tienen orígenes distintos pero comparten una misma esencia: la pasión por el producto y la tradición. La primera, célebre por sus pescados y por nombres icónicos como Juan Mari Arzak o Martín Berasategui, y la segunda, reconocida por platos tan arraigados como el salmorejo, el rabo de toro o los flamenquines.
¿Y si ambas se unieran en un solo espacio culinario? Ese es precisamente el desafío que ha logrado superar con éxito el restaurante Añil, un referente cordobés que fusiona lo mejor del norte y del sur con un resultado sorprendente.
Ubicado en el número 21 de la calle Mayoral de la Nte. Sierra de Córdoba, Añil ostenta un Sol Repsol y una propuesta que ha captado la atención de la reconocida guía gastronómica por su capacidad de combinar lo mediterráneo con lo vasco en una experiencia de alto nivel. Su producto estrella es el bacalao, trabajado de múltiples formas para ofrecer “una experiencia sin precedentes”, según destaca la Guía Repsol, que también resalta su terraza-jardín con piscina y vistas espectaculares a la ciudad, ideal para eventos privados.
Una fusión de tradición y creatividad
Con más de 30 años de trayectoria, el restaurante Añil ha consolidado un estilo propio que combina cocina tradicional cordobesa con influencias vascas, apostando por sabores auténticos, ingredientes locales y una presentación contemporánea.
En su página web, el restaurante describe su carta como “una colección de platos innovadores que rinden homenaje a las tradiciones, combinando sabores frescos y auténticos ingredientes de la región. Desde el bacalao a la vizcaína hasta deliciosas tapas, cada bocado es una celebración de la rica herencia gastronómica”.
Además, señalan que su cocina “se reinventa cada temporada, fusionando lo mejor de la gastronomía moderna con toques clásicos que evocan los sabores más tradicionales. Cada plato es una mezcla única de ingredientes frescos y técnicas innovadoras pensada para sorprender el paladar”.
El bacalao, un clásico reinventado
En Añil, el bacalao no es solo un plato, sino una declaración de intenciones. Este pescado, rico en proteínas de alto valor biológico y protagonista en muchas festividades como la Semana Santa, se presenta en diversas versiones que hacen las delicias de los comensales: desde el bacalao dorado con crema de piquillo, hasta las kokotxas y el tradicional bacalao a la vizcaína.
La carta también incluye una variedad de entrantes, ensaladas, carnes y pescados, donde destacan propuestas como las milhojas de foie, queso de cabra y manzana caramelizada, la ensalada de ahumados, el tataki de solomillo ibérico con salsa teriyaki o el lomo alto de buey a la plancha. Una selección que demuestra que la innovación y la tradición pueden convivir en perfecta armonía.
Con una cocina cuidada, ambiente relajado y una fusión de sabores que sorprende, Añil se ha convertido en un destino gastronómico imprescindible en Córdoba. Su filosofía es clara: rendir homenaje a las raíces culinarias del norte y del sur de España, reinventándolas con creatividad y respeto.
Y si algo deja claro este restaurante, es que cuando la cocina vasca y la cordobesa se dan la mano, el resultado solo puede ser exquisito.