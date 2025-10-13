El restaurante de Córdoba que fusiona lo mejor del País Vasco y Andalucía: el bacalao como protagonista

Ubicado en el número 21 de la calle Mayoral de la Nte. Sierra de Córdoba, Añil ostenta un Sol Repsol y una propuesta que ha captado la atención de la reconocida guía gastronómica por su capacidad de combinar lo mediterráneo con lo vasco en una experiencia de alto nivel. Su producto estrella es el bacalao, trabajado de múltiples formas para ofrecer “una experiencia sin precedentes”, según destaca la Guía Repsol, que también resalta su terraza-jardín con piscina y vistas espectaculares a la ciudad, ideal para eventos privados.