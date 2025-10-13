Secciones
Mundo

Más allá de Balenciaga: siete firmas españolas que conquistan el mundo con diseño, artesanía y sello propio

Una nueva generación de creadores españoles está llevando la moda y la joyería nacional a los escaparates internacionales.

IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO AVEC STUDIO
Hace 1 Hs

El diseño español vive un nuevo impulso. Más allá de los grandes nombres históricos como Cristóbal Balenciaga, Manolo Blahnik, Pertegaz o Paco Rabanne, una cantera de firmas emergentes está situando nuevamente a España en el mapa global de la moda y la joyería. Jóvenes diseñadores y marcas de autor apuestan por la internacionalización, la sostenibilidad y la autenticidad, conquistando a un público cosmopolita desde distintos puntos del país: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias.

Estas son las siete firmas españolas que están marcando tendencia y demostrando que el talento nacional tiene proyección mundial.

Paloma Wool

Con su estética digital y su estilo relajado, la diseñadora catalana Paloma Lanna ha conseguido crear una comunidad global. Sus prendas de punto y lana de primera calidad, de colores vibrantes y cortes distintivos, se han convertido en piezas fetiche para celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence y Lily-Rose Depp.

A través de plataformas digitales, la firma ha cruzado fronteras y se ha consolidado como una de las marcas más influyentes del nuevo diseño español. Su propuesta va más allá de las tendencias, apostando por piezas atemporales y de calidad.

Fátima Miñana

La diseñadora madrileña representa la nueva sastrería femenina contemporánea. Desde que ganara el premio a la mejor colección emergente en la Semana de la Moda de Madrid 2020, su estilo experimental y geométrico ha captado la atención internacional.

Con referencias a la anti-moda de los años 80 y un enfoque renovado, Miñana viste a artistas como Nathy Peluso, Mina el Hammani o Kendall Jenner, consolidando una marca que combina elegancia, innovación y estructura.

Palomo Spain

El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo ha logrado lo que pocas firmas españolas: fusionar la moda de autor con la estrategia comercial global. Sus creaciones, que reinterpretan la feminidad en la figura masculina con un toque artesanal y teatral, han conquistado a iconos como Beyoncé, Madonna, Rosalía, Katy Perry, Dua Lipa, Lil Nas y Miley Cyrus.

Beyoncé anunció el nacimiento de sus mellizos enfundada en un vestido de Palomo Spain, un gesto que selló su salto definitivo a los escenarios internacionales.

Juan Vidal

El diseñador alicantino combina sofisticación y carisma. Su nombre figura en alfombras rojas y editoriales de moda de todo el mundo. Lady Gaga, la reina Letizia y Rosalía han llevado sus creaciones, al igual que Penélope Cruz, Paz Vega, Meta Golding y Hailey Bieber.

Sus prendas, que van desde jerséis color pastel hasta vestidos negros de líneas elegantes, representan una visión moderna de la moda española con sello internacional.

Arturo Obegero

Desde su base en París, el diseñador asturiano ha construido una identidad única que combina romanticismo oscuro, sensibilidad teatral y sastrería de autor.

Figuras como Harry Styles, que llevó una de sus piezas en el vídeo de As It Was, o Beyoncé, han contribuido a proyectar su trabajo en las pasarelas y medios internacionales. Su presencia en eventos como los Goya —donde la actriz Aixa Villagrán lució uno de sus vestidos— refuerza su perfil como uno de los creadores españoles más influyentes fuera del país.

Simuero

Desde Valencia, esta firma de joyería artesanal redefine el lujo contemporáneo con piezas de formas orgánicas e imperfecciones naturales. Cada joya es una edición única, y su presencia en escaparates internacionales y tiendas de lujo como Luisa Via Roma confirma su proyección global.

Creada en 2019, Simuero ha conquistado a las hermanas Kendall y Kylie Jenner, que han lucido sus diseños, convirtiéndola en un referente del nuevo lujo sostenible hecho en España.

Rod Almayate

Desde Málaga, esta marca de joyería ha convertido los objetos cotidianos —como cigarros, chapas de refresco, aceitunas o tiritas— en piezas de arte bañadas en oro y plata. Su estética irreverente y su originalidad la han convertido en la favorita de Lady Gaga y Candela Peña, mientras que la reina Letizia ha optado en ocasiones por sus líneas más delicadas de flores y rosas.

Su propuesta abarca desde joyas de gran formato para alfombras rojas hasta colecciones más sutiles, siempre con un sello distintivo que fusiona humor, arte y sofisticación.

Esta nueva generación del diseño español está redefiniendo los códigos del sector con una visión cosmopolita, inclusiva y artesanal. Desde la moda hasta la joyería, su talento confirma que España no solo conserva su legado, sino que también exporta creatividad y modernidad al mundo.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con el estreno de La suerte, Disney+ se adentra en el mundo del toro… sin mostrar el toro

Con el estreno de "La suerte", Disney+ se adentra en el mundo del toro… sin mostrar el toro

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Comentarios