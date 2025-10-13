Más allá de Balenciaga: siete firmas españolas que conquistan el mundo con diseño, artesanía y sello propio

El diseño español vive un nuevo impulso. Más allá de los grandes nombres históricos como Cristóbal Balenciaga, Manolo Blahnik, Pertegaz o Paco Rabanne, una cantera de firmas emergentes está situando nuevamente a España en el mapa global de la moda y la joyería. Jóvenes diseñadores y marcas de autor apuestan por la internacionalización, la sostenibilidad y la autenticidad, conquistando a un público cosmopolita desde distintos puntos del país: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias.
Estas son las siete firmas españolas que están marcando tendencia y demostrando que el talento nacional tiene proyección mundial.
Paloma Wool
Con su estética digital y su estilo relajado, la diseñadora catalana Paloma Lanna ha conseguido crear una comunidad global. Sus prendas de punto y lana de primera calidad, de colores vibrantes y cortes distintivos, se han convertido en piezas fetiche para celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence y Lily-Rose Depp.
A través de plataformas digitales, la firma ha cruzado fronteras y se ha consolidado como una de las marcas más influyentes del nuevo diseño español. Su propuesta va más allá de las tendencias, apostando por piezas atemporales y de calidad.
Fátima Miñana
La diseñadora madrileña representa la nueva sastrería femenina contemporánea. Desde que ganara el premio a la mejor colección emergente en la Semana de la Moda de Madrid 2020, su estilo experimental y geométrico ha captado la atención internacional.
Con referencias a la anti-moda de los años 80 y un enfoque renovado, Miñana viste a artistas como Nathy Peluso, Mina el Hammani o Kendall Jenner, consolidando una marca que combina elegancia, innovación y estructura.
Palomo Spain
El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo ha logrado lo que pocas firmas españolas: fusionar la moda de autor con la estrategia comercial global. Sus creaciones, que reinterpretan la feminidad en la figura masculina con un toque artesanal y teatral, han conquistado a iconos como Beyoncé, Madonna, Rosalía, Katy Perry, Dua Lipa, Lil Nas y Miley Cyrus.
Beyoncé anunció el nacimiento de sus mellizos enfundada en un vestido de Palomo Spain, un gesto que selló su salto definitivo a los escenarios internacionales.
Juan Vidal
El diseñador alicantino combina sofisticación y carisma. Su nombre figura en alfombras rojas y editoriales de moda de todo el mundo. Lady Gaga, la reina Letizia y Rosalía han llevado sus creaciones, al igual que Penélope Cruz, Paz Vega, Meta Golding y Hailey Bieber.
Sus prendas, que van desde jerséis color pastel hasta vestidos negros de líneas elegantes, representan una visión moderna de la moda española con sello internacional.
Arturo Obegero
Desde su base en París, el diseñador asturiano ha construido una identidad única que combina romanticismo oscuro, sensibilidad teatral y sastrería de autor.
Figuras como Harry Styles, que llevó una de sus piezas en el vídeo de As It Was, o Beyoncé, han contribuido a proyectar su trabajo en las pasarelas y medios internacionales. Su presencia en eventos como los Goya —donde la actriz Aixa Villagrán lució uno de sus vestidos— refuerza su perfil como uno de los creadores españoles más influyentes fuera del país.
Simuero
Desde Valencia, esta firma de joyería artesanal redefine el lujo contemporáneo con piezas de formas orgánicas e imperfecciones naturales. Cada joya es una edición única, y su presencia en escaparates internacionales y tiendas de lujo como Luisa Via Roma confirma su proyección global.
Creada en 2019, Simuero ha conquistado a las hermanas Kendall y Kylie Jenner, que han lucido sus diseños, convirtiéndola en un referente del nuevo lujo sostenible hecho en España.
Rod Almayate
Desde Málaga, esta marca de joyería ha convertido los objetos cotidianos —como cigarros, chapas de refresco, aceitunas o tiritas— en piezas de arte bañadas en oro y plata. Su estética irreverente y su originalidad la han convertido en la favorita de Lady Gaga y Candela Peña, mientras que la reina Letizia ha optado en ocasiones por sus líneas más delicadas de flores y rosas.
Su propuesta abarca desde joyas de gran formato para alfombras rojas hasta colecciones más sutiles, siempre con un sello distintivo que fusiona humor, arte y sofisticación.
Esta nueva generación del diseño español está redefiniendo los códigos del sector con una visión cosmopolita, inclusiva y artesanal. Desde la moda hasta la joyería, su talento confirma que España no solo conserva su legado, sino que también exporta creatividad y modernidad al mundo.