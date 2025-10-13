Naturaleza, patrimonio y cultura: las tres joyas de Sevilla la Nueva, el tesoro de la sierra suroeste de Madrid

Un entorno natural privilegiado

El municipio forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Encinares de los ríos Alberche y Cofio, un espacio donde los amantes de la naturaleza pueden observar aves rapaces, como el águila imperial ibérica o el búho real, y disfrutar de paisajes mediterráneos de encinas y pinos.