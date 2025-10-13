Secciones
Naturaleza, patrimonio y cultura: las tres joyas de Sevilla la Nueva, el tesoro de la sierra suroeste de Madrid

A solo 38 kilómetros de la capital, Sevilla la Nueva combina historia, cultura y biodiversidad en un entorno natural ideal para disfrutar en familia.

Hay muchos tipos de turismo, pero pocos lugares reúnen tantos en un mismo enclave. Sevilla la Nueva, en la sierra suroeste de Madrid, es un destino emergente que sorprende por su patrimonio histórico singular, su oferta cultural variada y su entorno natural protegido.

“Es perfecto para quienes desean combinar actividades al aire libre con el descubrimiento de un patrimonio histórico singular”, explica Esther Cantero, responsable de comunicación del Ayuntamiento.

El origen del municipio se remonta al siglo XVI, cuando repobladores sevillanos encabezados por Antón Sevillanos se asentaron en la zona. “Para diferenciarla de su lugar de origen, se le añadió el apelativo la Nueva”, detalla Cantero.

Un entorno natural privilegiado

El municipio forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Encinares de los ríos Alberche y Cofio, un espacio donde los amantes de la naturaleza pueden observar aves rapaces, como el águila imperial ibérica o el búho real, y disfrutar de paisajes mediterráneos de encinas y pinos.

Además, Sevilla la Nueva presume de una oferta gastronómica local que enamora a los visitantes durante todo el año, junto a eventos culturales y temáticos que llenan su calendario.

Patrimonio histórico: el corazón cultural del municipio

Pasear por las calles de Sevilla la Nueva es viajar en el tiempo. La primera parada obligatoria es el Palacio de Baena, un edificio del siglo XVII de estilo herreriano que fue casa del señorío de los condes de Sevilla la Nueva.

Hoy alberga la Biblioteca Municipal José Ángel Mañas y otros servicios culturales. Se ubica entre las plazas de España, Sevilla y Los Arcos, conocidas como Las Tres Plazas, un conjunto peatonal único en España.

Entre los símbolos más característicos se encuentran el hórreo gallego, el fragmento del canal del Monasterio de El Escorial, la Bicicleta gigante o la Torre del Océano, decorada con el mural urbano “Mural del Océano” del colectivo 4Kwallart.

Otros rincones con encanto son la Fuente del Testero, la Fuente de la Bañuela, el abrevadero de los Pozos del Tejar o las ruinas de la casa de San Juan, vinculadas al fundador del municipio.

Fiestas y tradiciones que mantienen viva la historia

La Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, frente al Palacio de Baena, guarda las imágenes de los patronos locales: el Santísimo Cristo del Consuelo y Santa Bárbara.

El 14 de septiembre, durante las fiestas patronales, la localidad celebra una gran chuletada popular con más de 3.000 bocadillos gratuitos, conciertos y actividades para todas las edades.

En diciembre, la festividad de Santa Bárbara ilumina las calles con la tradicional luminaria y el reparto de chocolate con bizcochos, además del baile popular del Farolillo.

Otras citas destacadas son la Feria de San Isidro (15 de mayo), la Feria del Libro (junio), la Semana Cultural, la Cabalgata de Reyes o la Feria Andaluza, entre muchas otras.

Cultura viva durante todo el año

Sevilla la Nueva también apuesta por la cultura moderna y alternativa. Cada año celebra el Mechanics Fest, evento que reúne a los amantes del motor clásico, la estética pin-up y la música rock en vivo, y la Frikicom, cita obligada para los fans del manga, cómic, videojuegos, rol y cosplay.

“Son actividades que dinamizan el comercio local y atraen visitantes de toda la Comunidad de Madrid”, apunta Cantero.

Naturaleza y rutas para todos los niveles

Para quienes buscan desconectar de la ciudad, Sevilla la Nueva ofrece un refugio natural a menos de una hora de Madrid.

Dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, destacan rutas como la de la Dehesa Boyal, declarada Monte de Utilidad Pública. Sus 100 hectáreas de encinar mediterráneo cuentan con senderos señalizados, miradores panorámicos y áreas recreativas perfectas para disfrutar de una jornada al aire libre.

Los amantes de la bicicleta también tienen su lugar: Sevilla la Nueva es “amiga de las dos ruedas”, con rutas que conectan con pueblos cercanos y tramos aptos para todos los niveles.

Y para descansar, nada mejor que una pausa en la Pradera de San Isidro o la Charca de la Garza, un humedal de gran valor ecológico donde observar flora y fauna autóctonas.

Un destino para disfrutar todo el año

Sevilla la Nueva es mucho más que una escapada de fin de semana. Es un destino donde historia, naturaleza y cultura se entrelazan para ofrecer una experiencia completa a sus visitantes.

Ya sea para recorrer sus calles, disfrutar de sus fiestas o contemplar un atardecer entre encinas, este municipio madrileño te invita a descubrir sus rincones ocultos y vivir su esencia en cualquier época del año.

