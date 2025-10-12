Secciones
EN VIVO: San Martín, con uno menos, iguala sin goles frente a Deportivo Morón por la primera fase del Reducido

El lateral Federico Murillo vio la tarjeta roja y dejó al "Santo" con diez jugadores.

Hace 14 Min
22:10 hs

Final del primer tiempo

El "Santo" iguala con Deportivo Morón 0-0.

22:08 hs

Tres minutos de adicionado

22:06 hs

Remate de Vera y gran chance para San Martín

42': el volante remató al arco y el rebote le quedó a Martín Pino, que no logró conectar con precisión.

22:00 hs

Sand envió la pelota al córner

36': el arquero del "Santo" resolvió bien en el tiro libre.

21:57 hs

Expulsado Mariano Campodónico

33': el técnico del "Santo" vio la tarjeta tras quejarse con el árbitro. 

21:56 hs

Murillo fue expulsado

32': el lateral agarró a Sanguinetti y vio la tarjeta roja. De esta manera, el "Santo" se queda con diez jugadores.

21:51 hs

El "Santo" se aproxima

27': luego de un gran centro, Martín Pino no llegó a la pelota para empujarla.

21:41 hs

Amarilla para Peñalba

17': el zaguero central bajó a Costantino y se ganó la tarjeta amarilla.

21:32 hs

El "Santo" busca aproximarse con pelotazos largos

8': San Martín necesita gnar para pasar a la próxima ronda.

21:29 hs

Tiro de esquina para Morón

5': la pelota rebotó en Juan Cuevas y hay balón detenido para el local.

21:27 hs

Morón domina en los primeros minutos

4': Darío Sand controló sin problemas ante un centro rasante del "Gallito".

21:23 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en el "Nuevo Francisco Urbano".

21:18 hs

El imponente recibimiento de los hinchas de Deportivo Morón

20:58 hs

Así va Deportivo Morón

20:57 hs

"11" confirmado para el "Santo"

20:13 hs

Los convocados de Walter Otta para el duelo contra el "Santo"

20:13 hs

Los convocados por Campodónico para el duelo en Buenos Aires

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico disputa el partido sin ventaja deportiva, por lo que sólo un triunfo le servirá para seguir en carrera en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El duelo será televisado por TyC Sports.

Temas Primera NacionalClub Deportivo MorónSan MartínMariano CampodónicoDarío SandFrancisco Urbano
