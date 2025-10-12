Ciclón extratropical en Chile: ¿qué es y qué esperar de este fenómeno meteorológico?

El meteorólogo Gianfranco Marcone, de Canal 13, explicó que, aunque el término “ciclón” puede resultar alarmante, se trata de un evento habitual en la meteorología chilena. “En otras partes del mundo, ‘ciclón’ equivale a huracán, porque son centros de baja presión mucho más intensos. Pero en Chile también existen ciclones; siempre los ha habido. No usamos esa palabra porque genera temor, aunque cada sistema frontal viene acompañado de un centro de baja presión”, aclaró.