Ciclón extratropical en Chile: ¿qué es y qué esperar de este fenómeno meteorológico?

El fenómeno afectará principalmente al sur y parte del centro del país, con precipitaciones moderadas y vientos que podrían intensificarse en zonas costeras.

Hace 1 Hs

Durante este fin de semana, la zona centro-sur de Chile experimenta y se prepara para un nuevo evento meteorológico. Se trata de un ciclón extratropical que se desarrolla sobre el océano Pacífico y que provocará lluvias y un descenso de temperaturas en distintas regiones del sur del país.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), este tipo de fenómeno, conocido también como tormenta de latitud media, corresponde a un sistema de bajas presiones que se forma fuera de las zonas tropicales.

El meteorólogo Gianfranco Marcone, de Canal 13, explicó que, aunque el término “ciclón” puede resultar alarmante, se trata de un evento habitual en la meteorología chilena. “En otras partes del mundo, ‘ciclón’ equivale a huracán, porque son centros de baja presión mucho más intensos. Pero en Chile también existen ciclones; siempre los ha habido. No usamos esa palabra porque genera temor, aunque cada sistema frontal viene acompañado de un centro de baja presión”, aclaró.

Marcone añadió que el calificativo “extratropical” alude simplemente a su ubicación. “Chile está fuera del nivel del trópico. El trópico más cercano se encuentra a la altura de Antofagasta, por lo tanto, gran parte del país se ubica fuera de esa franja. Por eso se denomina correctamente ciclón extratropical: un centro de baja presión fuera de los trópicos”, precisó.

El fenómeno afectará principalmente al sur y parte del centro del país, con precipitaciones moderadas y vientos que podrían intensificarse en zonas costeras. Las autoridades meteorológicas instaron a mantener la precaución y a seguir los reportes oficiales durante el fin de semana.

