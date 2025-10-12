DANA Alice en España: cuándo se irá y qué comunidades seguirán con lluvias

Las previsiones meteorológicas respecto a la DANA Alice no fallaron: ayer las tormentas dejaron más de 100 litros por metro cuadrado en distintas áreas de Alicante, Valencia y la Región de Murcia. En puntos como Pilar de la Horadada, San Javier o La Manga, las precipitaciones superaron los 150 l/m² en pocas horas.
El panorama seguirá muy inestable durante el fin de semana en las comunidades del Mediterráneo. Hoy se prevé la situación más complicada en Valencia, Castellón y Baleares, con acumulados que podrían rebasar los 40 l/m² en una hora y los 100 en 12, lo que eleva nuevamente el riesgo de inundaciones. En otras zonas del este, las lluvias serán más moderadas.
El domingo, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el litoral catalán, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana, mientras que en el resto del tercio oriental se esperan lluvias más aisladas y con posibilidad de tormentas. ¿Estaremos ante los últimos coletazos de Alice?
¿Cuándo se irá la DANA Alice de España?
Según el modelo europeo, ese vórtice que ha sido bautizado como Alice será absorbido por otra vaguada que se colará desde el Atlántico durante este domingo. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a dejar de llover, ya que el bloqueo anticiclónico en las islas británicas se mantendrá hasta el jueves-viernes, por lo que seguirá impulsando vientos de levante de largo recorrido marítimo.
La inestabilidad no será tan acusada, pero el aire frío se irá deslizando por el flanco meridional del anticiclón, con lluvias y algunas tormenta de cierta intensidad que se concentrarán en la mitad este, Baleares, Pirineos y otros sistemas montañosos del interior y norte. Insistimos que no será como lo de estos días, pero tampoco hay que bajar del todo la guardia, ya que podrían producirse chubascos localmente intensos o muy intensos.