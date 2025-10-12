Satélite detecta una gran fuga de metano en Chile y alertan por impacto ambiental

La denuncia motivó una respuesta inmediata por parte de la Municipalidad de Maipú, que realizó una fiscalización en el sector. Vania Rammsy, de la Dirección de Inspección del municipio, explicó que el operativo detectó irregularidades significativas. “Descubrimos que una de las empresas no cumplía con la normativa medioambiental vigente y tampoco tenía patente comercial. Por tal efecto, cursamos las denuncias al juzgado de policía local y dimos la prohibición de funcionamiento”, informó.