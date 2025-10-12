Satélite detecta una gran fuga de metano en Chile y alertan por impacto ambiental

Un hallazgo en el espacio encendió las alarmas en la Región Metropolitana de Chile. El satélite Tanager One, diseñado para detectar fugas de metano en todo el planeta, identificó recientemente una importante emanación de gas en el sector industrial de Maipú, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación ambiental en terreno.
“Esa fuga tuvo un total de 2 toneladas por hora de metano. Es una inmensa cantidad de emisiones, porque estamos hablando de más de 2000 kg que ocurrieron. Imagínense que esto es como 1000 balones de gas que fueron emitidos. Puedes ver que esto fue alrededor de las 16 UTC, que es alrededor de las 12 del día”, precisó Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub.
Fuga de metano en Maipú: fiscalizan empresas y clausuran una por violar normas ambientales
La emisión fue localizada en un área industrial de Maipú, donde circulan decenas de camiones y operan diversas empresas. Ante la magnitud del hallazgo, Global Methane Hub presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente.
La denuncia motivó una respuesta inmediata por parte de la Municipalidad de Maipú, que realizó una fiscalización en el sector. Vania Rammsy, de la Dirección de Inspección del municipio, explicó que el operativo detectó irregularidades significativas. “Descubrimos que una de las empresas no cumplía con la normativa medioambiental vigente y tampoco tenía patente comercial. Por tal efecto, cursamos las denuncias al juzgado de policía local y dimos la prohibición de funcionamiento”, informó.
Pero el incidente abrió también un debate más amplio: ¿qué tan peligrosas son las emisiones de metano para la salud humana y el medio ambiente?
Expertos alertan que las emisiones de metano en Chile agravan el cambio climático
De acuerdo con Luis Herrada, jefe de Urgencia de la Clínica Universidad de los Andes, los efectos pueden ser graves. “Lo que hace el metano básicamente es desplazar el oxígeno del aire y esto es muy peligroso en espacios cerrados porque efectivamente genera hipoxia celular a todo nivel”, explicó.
Por su parte, el académico Raúl Cordero, de la Universidad de Santiago, advirtió sobre su impacto climático. “Lo más probable es que ese gas haya terminado diluyendo la atmósfera y ahora, acumulado en la atmósfera, está contribuyendo al calentamiento global”, señaló.
Los datos recopilados por Tanager One muestran que Chile presenta varios puntos críticos de emisión, y no solo en zonas industriales. “60% de las emisiones de metano del país son de rellenos sanitarios. Y por tanto, estos rellenos sanitarios, fruto de la descomposición de la materia orgánica, están causando emisiones de metano que son detectables y son permanentes porque no paran”, advirtió nuevamente Mena.
La tecnología satelital en la vigilancia ambiental aportó en este caso importantes datos, que pueden ser de utilidad para reducir el impacto del metano en la atmósfera, uno de los principales desafíos de la lucha contra el cambio climático.