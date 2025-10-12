A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar la tucumana Eugenia Rodríguez

El ciclo musical La Voz Argentina (Telefe), reconocido como el talent show más exitoso del país, alcanzó su punto culminante y define a su campeón. La edición 2025 del certamen, conducido por Nico Occhiato, prepara dos galas finales consecutivas para revelar qué participante se quedará con el primer puesto y los cuantiosos premios. La final se emitirá este domingo, a las 22:15 y el lunes 13 de octubre a las 21:30.
Entre los cuatro participantes que protagonizan la instancia decisiva se encuentra Eugenia Rodríguez, representante del Team Miranda! y originaria de Tucumán. La joven de 27 años se convirtió en una de las concursantes más aclamadas por la audiencia gracias al rango y la notable fuerza de su destreza vocal. En su audición inicial, al interpretar "Gloria" de Laura Branigan, la artista consiguió cautivar inmediatamente a los coaches Miranda! y Soledad Pastorutti, decidiéndose ella por el equipo del dúo musical.
El recorrido de la tucumana que llegó a la final de La Voz Argentina 2025
El trayecto de Eugenia en el programa se caracterizó por interpretaciones dramáticas y una constante demostración de su poder escénico, logrando superar a sus compañeros en cada etapa. Durante la fase de Batallas, el dúo Miranda! decidió salvar a dos concursantes, a Eugenia y a la venezolana Ximena Padilla, después de un emotivo enfrentamiento con el tema "A moment like this". Más adelante, en los Knockouts, la tucumana entregó una verdadera cátedra de balada con el complejo tema "Never Enough", que dejó atónitos a todos los presentes en el estudio.
La finalista continuó su avance al dominar canciones conocidas por requerir una enorme extensión vocal, recibiendo aplausos del jurado y del público. En el Round 1, ejecutó de manera brillante el éxito "It's all coming back to me now" de Céline Dion, con el que provocó la euforia en Ale Sergi y Juliana Gattas. Posteriormente, en el Round 3, demostró su afinidad por el género musical de Broadway con "And I am telling you I'm not going", actuación que motivó a Lali Espósito a compararla positivamente con la famosa Jennifer Hudson.
Cómo votar al ganador de La Voz Argentina 2025
El desenlace del certamen es definido enteramente por los seguidores del programa, quienes podrán elegir al mejor cantante de la competencia mediante dos sencillos mecanismos. El público tiene la opción de emitir su preferencia a través de un mensaje de texto que contenga el nombre del concursante preferido y enviar ese SMS al número 9009. Alternativamente, las personas pueden votar ingresando directamente al sitio web oficial del programa, cuya dirección es http://lavozarg.ar.
Las votaciones para seleccionar al ganador de esta edición ya están abiertas y la participación trae consigo un atractivo adicional. Quienes participen en la votación final ingresan automáticamente a un sorteo donde se distribuyen premios económicos que ascienden a la suma de hasta $3.000.000 de pesos. Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad) aguardan el apoyo de la audiencia para coronarse como el campeón.