Fin del misterio: científicos descubrieron cómo llegaron las “cabezas gigantes” a la Isla de Pascua

Construidos entre 1250 y 1500 por el pueblo indígena Rapa Nui para honrar a sus antepasados muertos, estos monumentos tienen una altura cercana a los cuatro metros y un peso que oscila entre 10 y 14 toneladas. Si bien las estatuas representan el cuerpo y la cabeza, los cambios en el paisaje a lo largo de los siglos han dejado muchas parcialmente enterradas, ganándose el apodo popular de las "cabezas de Isla de Pascua".