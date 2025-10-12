Día de la Hispanidad: ¿de cuánto son las multas por colgar la bandera de España en el balcón?

Celebrar el Día de la Hispanidad adornando balcones con la bandera de España puede acarrear una sanción económica si el gesto no cumple con la Ley de Propiedad Horizontal. Aunque muchos ciudadanos desean mostrar su orgullo patrio, la norma es clara: se requiere el consentimiento de la comunidad para cualquier elemento que modifique la apariencia exterior del edificio.
La razón de esta exigencia legal es que, si bien el interior de un balcón es una zona privativa, su parte exterior se considera parte de la fachada, un elemento común del inmueble. Por lo tanto, el artículo 7.1 de la ley establece que colgar una bandera en el exterior del balcón está supeditado a la autorización expresa de los propietarios.
¿Cómo evitar la sanción?
Para modificar elementos exteriores como la fachada, la Ley de Propiedad Horizontal exige el voto favorable de la mayoría del total de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. Este requisito, recogido en el artículo 17, convierte en infracción cualquier instalación no consentida, incluyendo la colocación de banderas.
La vulneración de esta normativa puede acarrear multas que superan los 600 euros. La sanción se aplicaría en caso de que un vecino denunciara la situación ante la comunidad, el propietario infractor se negase a retirar la bandera de la fachada exterior del edificio después de la correspondiente advertencia, y la comunidad presentase los hechos ante las autoridades competentes.
Existe una alternativa totalmente legal para exhibir la bandera durante esta festividad. Si la enseña se coloca en el interior del balcón, espacio considerado de uso privativo, no requiere autorización alguna de la comunidad de vecinos. De esta forma, los ciudadanos pueden celebrar el Día de la Hispanidad mostrando su bandera de forma visible desde el exterior sin infringir la normativa y evitando posibles sanciones.