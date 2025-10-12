Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1966. El reparto de la medalla del sesquicentenario

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1966. El reparto de la medalla del sesquicentenario
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

EntdggdhDonec tempor euismod massa et dapibus. Sed scelerisque volutpat mauris euismod faucibus. Curabitur elit augue, accumsan vitae tristique et, suscipit vitae tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sodales nisi vel odio hendrerit suscipit. Etiam ultricies mollis dolor, at laoreet lacus vehicula commodo. Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.

Recuerdos fotográficos: 1966. El reparto de la medalla del sesquicentenario

Curabitur quam elit, ullamcorper eu placerat id, volutpat nec eros. Fusce lacinia porta porttitor. Vestibulum interdum mattis lorem, sit amet porta massa aliquam non. Aliquam in tellus id orci molestie viverra. Ut posuere imperdiet leo vestibulum porttitor. Praesent nec vehicula magna. Donec auctor, metus vitae consequat aliquam, libero augue luctus nisi, at malesuada mi diam a dui. Suspendisse potenti. Aenean laoreet sollicitudin sapien sed tempor. Nullam rutrum est quis diam luctus id aliquam mauris aliquam. Donec congue, mauris ac eleifend volutpat, nisl sem gravida elit, in vestibulum purus dolor non odio. Suspendisse ac lobortis ligula. Integer tempus nulla eget purus suscipit vestibulum. Praesent pretium nunc adipiscing Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Descubrí el uso contrapuesto de uno de los emojis de WhatsApp
1

Descubrí el uso contrapuesto de uno de los emojis de WhatsApp

Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado
2

Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado

Hay recomendaciones de la IA para gestionar la empatía: ¿Quiénes la tienen y qué hacer?
3

Hay recomendaciones de la IA para gestionar la empatía: ¿Quiénes la tienen y qué hacer?

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega
4

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto
5

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular
6

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

Más Noticias
El espejo retrovisor roto: por qué mirar el futuro con los ojos de hoy es un error

El espejo retrovisor roto: por qué mirar el futuro con los ojos de hoy es un error

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

De qué trata Steve, la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

De qué trata "Steve", la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

¿Tu cabello necesita proteína?: aprende a identificar la necesidad y cómo actuar

¿Tu cabello necesita proteína?: aprende a identificar la necesidad y cómo actuar

Stablecoins: qué son, por qué se posicionan y cómo se usan en Argentina como alternativa al dólar

Stablecoins: qué son, por qué se posicionan y cómo se usan en Argentina como alternativa al dólar

Santoral del 11 de octubre: santos, beatos y significados

Santoral del 11 de octubre: santos, beatos y significados

Comentarios