Recuerdos fotográficos: 1966. El reparto de la medalla del sesquicentenario

EntdggdhDonec tempor euismod massa et dapibus. Sed scelerisque volutpat mauris euismod faucibus. Curabitur elit augue, accumsan vitae tristique et, suscipit vitae tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sodales nisi vel odio hendrerit suscipit. Etiam ultricies mollis dolor, at laoreet lacus vehicula commodo. Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.
Curabitur quam elit, ullamcorper eu placerat id, volutpat nec eros. Fusce lacinia porta porttitor. Vestibulum interdum mattis lorem, sit amet porta massa aliquam non. Aliquam in tellus id orci molestie viverra. Ut posuere imperdiet leo vestibulum porttitor. Praesent nec vehicula magna. Donec auctor, metus vitae consequat aliquam, libero augue luctus nisi, at malesuada mi diam a dui. Suspendisse potenti. Aenean laoreet sollicitudin sapien sed tempor. Nullam rutrum est quis diam luctus id aliquam mauris aliquam. Donec congue, mauris ac eleifend volutpat, nisl sem gravida elit, in vestibulum purus dolor non odio. Suspendisse ac lobortis ligula. Integer tempus nulla eget purus suscipit vestibulum. Praesent pretium nunc adipiscing Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.