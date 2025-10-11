Secciones
La DANA Alice se desplaza pero la alerta continúa: estas serán las zonas más afectadas este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso especial por lluvias este fin de semana.

Hace 34 Min

Un anticiclón de bloqueo situado sobre las islas británicas favoreció la formación de la DANA Alice, que el viernes descargó intensas trombas de agua en distintos puntos de la península. Las lluvias provocaron más de un centenar de desalojos y cortes de carreteras en Murcia y Alicante. 

Para este sábado se prevé que la depresión se desplace ligeramente hacia el norte, lo que dejará chubascos fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y Baleares. Se anuncian tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, con acumulados significativos en lapsos breves de tiempo.

En cualquier caso, la DANA Alice continúa afectando de lleno al área del Mediterráneo, donde las precipitaciones persisten, mientras el calor regresa al sur peninsular y los vientos soplan con fuerza sobre el archipiélago canario.

DANA Alice: hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas en el este de España y Baleares

Durante el domingo, el ambiente seguirá revuelto en el este peninsular y Baleares. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en buena parte de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el norte de las islas, donde se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados ocasionalmente de tormentas y granizo. Los modelos apuntan a acumulados significativos en zonas litorales y prelitorales entre Tarragona y Castellón, así como en el nordeste de Mallorca, aunque la intensidad dependerá de la evolución de la DANA.

En el resto del país, el contraste será evidente: cielos despejados y ambiente más estable en el interior y el oeste peninsular, con nubosidad de evolución durante la tarde que podría dejar algún chubasco esporádico en zonas de montaña. En el Estrecho y el sureste peninsular no se descartan precipitaciones débiles, acompañadas de polvo en suspensión que podría enturbiar el cielo en las primeras horas del día.

La DANA Alice se irá retirando poco a poco durante el lunes y el martes, pero la atmósfera seguirá inestable en el Mediterráneo. Los cielos tenderán a despejar en el interior peninsular, mientras el calor ganará terreno en el norte y el sur. No obstante, los meteorólogos advierten de que los restos del sistema podrían seguir dejando lluvias dispersas en Baleares y en puntos de la fachada oriental hasta el martes.

