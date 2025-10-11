La DANA Alice se desplaza pero la alerta continúa: estas serán las zonas más afectadas este sábado

DANA Alice: hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas en el este de España y Baleares

Durante el domingo, el ambiente seguirá revuelto en el este peninsular y Baleares. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en buena parte de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el norte de las islas, donde se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados ocasionalmente de tormentas y granizo. Los modelos apuntan a acumulados significativos en zonas litorales y prelitorales entre Tarragona y Castellón, así como en el nordeste de Mallorca, aunque la intensidad dependerá de la evolución de la DANA.