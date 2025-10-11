DANA Alice en España: cuándo se irá y qué comunidades seguirán con lluvias

La inestabilidad no será tan acusada, pero el aire frío se irá deslizando por el flanco meridional del anticiclón, con lluvias y algunas tormenta de cierta intensidad que se concentrarán en la mitad este, Baleares, Pirineos y otros sistemas montañosos del interior y norte. Insistimos que no será como lo de estos días, pero tampoco hay que bajar del todo la guardia, ya que podrían producirse chubascos localmente intensos o muy intensos.