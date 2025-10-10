EN VIVO: Con las bajas de Messi y Mastantuono, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela en un amistoso desde Miami

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina vuelve a presentarse en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde conquistó la Copa América 2024. El amistoso ante Venezuela marcará el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial 2026 y servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, tras el cierre de las Eliminatorias en lo más alto. El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera.

El DT planea realizar rotaciones y mantiene la incógnita sobre Lionel Messi, que podría ir al banco tras la seguidilla de partidos con Inter Miami. Entre las novedades aparecen Aníbal Moreno, José López y Lautaro Rivero, quienes podrían sumar minutos. Enfrente, la “Vinotinto” intentará recuperar confianza bajo la conducción interina de Oswaldo Vizcarrondo, en un duelo que servirá como termómetro para ambos seleccionados.