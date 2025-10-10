EN VIVO: Con las bajas de Messi y Mastantuono, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela en un amistoso desde Miami

5' PT: Lo tuvo Lautaro Martínez
El delantero definió cruzado tras una buena combinación, pero el arquero venezolano le adivinó la intención y mantuvo el cero.
El momento del Himno Nacional Argentino
¡ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO!
Ya juega la Selección ante Venezuela en Miami por TyC Sports.
Comenzó el partido
Minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo
La formación de Venezuela

Esta es la formación del seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Argentina en Hard Rock Stadium
El "11" de Argentina

¡Once inicial confirmado!
Así formará @Argentina para el duelo ante #Venezuela
Vestuario listo

¡Todo preparado en nuestro vestuario!
Bajas de último momento
Franco Mastantuono quedó descartado para lo que resta de la gira debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. En tanto, Lionel Messi no estará disponible para el partido de esta noche.
El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche.