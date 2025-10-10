Carla Jara reveló que su hijo presenció un tenso episodio entre Kaminski y Camila Andrade: "Me llamó del baño"

Jara narró el impacto al reencontrarlo: "Yo invito a Francisco que vaya a la casa. Por primera vez vuelve a entrar a la casa desde que nos separamos... Fue heavy". La escena era dramática, pues su apariencia había cambiado drásticamente: "Abro la puerta, lo veo y era otro Francisco. Su cara era completamente diferente, su cara, su semblante, todo era muy heavy". Al preguntarle por comida, él confirmó la crisis: "Le digo: '¿Almorzaste?', y me dice: 'No, no como hace tres días'".