Carla Jara reveló que su hijo presenció un tenso episodio entre Kaminski y Camila Andrade: "Me llamó del baño"

La animadora se sinceró y reveló un incómodo episodio que tuvo que presenciar su hijo Mariano, durante un viaje de Francisco Kaminski y Camila Andrade.

Hace 10 Min

Durante su conversación en Podemos Hablar con Diana Bolocco, Carla Jara reveló un episodio de gran tensión que afectó a su hijo Mariano tras un viaje de Francisco Kaminski y Camila Andrade. La animadora abordó la reciente polémica de su ex pareja, quien debió declarar por su vínculo con la víctima del asesinato del Rey de Meiggs. 

Carla Jara reveló cómo enfrentó la separación de Francisco Kaminski y el impacto en su hijo

Jara narró el impacto al reencontrarlo: "Yo invito a Francisco que vaya a la casa. Por primera vez vuelve a entrar a la casa desde que nos separamos... Fue heavy". La escena era dramática, pues su apariencia había cambiado drásticamente: "Abro la puerta, lo veo y era otro Francisco. Su cara era completamente diferente, su cara, su semblante, todo era muy heavy". Al preguntarle por comida, él confirmó la crisis: "Le digo: '¿Almorzaste?', y me dice: 'No, no como hace tres días'".

Carla Jara reveló el tenso episodio entre Kaminski y Camila Andrade que presenció su hijo: "Me llamó del baño"

En cuanto al vínculo que tenía su ex pareja con Andrade, Carla Jara reveló diferentes episodios en los que su hijo manifestó no sentirse cómodo con la relación de su papá y la ex Miss Chile. De hecho, la comunicadora expresó que incluso le pidió a Francisco Kaminski que, dentro de lo posible, los fines de semana que le tocaba con el menor de edad no estuviera con su pareja.

"Tuvieron un viaje a Brasil en el que mostraban que lo estaban pasando increíble, pero Mariano me decía: 'Mamá, están peleando todo el rato y yo estoy aquí en la misma habitación que ellos y ya estoy chato'", recordó y agregó: "Pero no era tan fácil porque no le podía decir: 'Tómate un avión y vente'".

En ese contexto, Carla Jara contó que un día incluso su hijo tuvo que presenciar un episodio de conflictos entre la ahora expareja, por lo que nuevamente el adolescente acudió a su madre. "Mariano se encierra un día en el baño a llamarme para decirme que ellos estaban discutiendo", afirmó en el programa, que se transmitirá la noche de este viernes a eso de las 22:30 horas, después de Chilevisión Noticias.

