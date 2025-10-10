¿Cuáles son las ayudas económicas para personas cesantes en Chile?

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el último trimestre (marzo-mayo) la tasa de desocupación en el país alcanzó un 8,9%, por lo que estos beneficios cobran especial relevancia. Entre ellos se encuentran el Seguro de Cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario, el Subsidio de Cesantía y la Indemnización por término de contrato.