Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este 12 de octubre de 2025?

Se conmemora el Día del Encuentro de Dos Mundos, una fecha que invita a la reflexión sobre la diversidad cultural.

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este 12 de octubre de 2025?
Hace 2 Hs

Este domingo 12 de octubre, Chile conmemorará el Día del Encuentro de Dos Mundos, una fecha que invita a la reflexión sobre la diversidad cultural. 

Sin embargo, al tratarse de un día libre que cae en fin de semana, muchos chilenos se preguntan si los malls, supermercados y grandes tiendas funcionarán con normalidad.

La buena noticia es que, aunque se trata de un feriado legal, el 12 de octubre no es irrenunciable para los trabajadores del comercio. Por lo tanto, la actividad comercial no se detendrá por completo y la mayoría de los establecimientos abrirán sus puertas.

Feriado del 12 de octubre en Chile: ¿qué establece la ley?

De acuerdo con la Ley 19.668, este feriado no es obligatorio ni irrenunciable, lo que significa que los centros comerciales, supermercados, grandes tiendas y locales de retail pueden operar de forma normal o aplicar sus horarios habituales de día domingo.

De todas maneras, se recomienda a los consumidores verificar previamente los horarios de atención de su local o cadena favorita, ya que algunos establecimientos podrían modificar sus horarios de apertura o cierre por decisión propia.

