911 chileno: cómo funcionará el proyecto que promete transformar el sistema de emergencias

El martes pasado, el Gobierno de Chile ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc), iniciativa que promueve un cambio estratégico en la forma en que el país gestiona las emergencias y protege a las personas. Es similar al “911” de Estados Unidos.
Este nuevo sistema establecerá por primera vez en el país un modelo integrado que coordinará la respuesta de Carabineros, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), las municipalidades y, progresivamente, a otras instituciones público–privadas como Bomberos.
Esto permitirá una respuesta coordinada ante incidentes relacionados a emergencias y riesgos que afectan a la seguridad pública y a las personas o sus bienes. Así, el sistema busca superar la fragmentación actual de la respuesta a emergencias, que opera con múltiples canales de comunicación y sin la suficiente coordinación, reemplazándola por un mecanismo unificado que permitirá una atención más rápida y eficiente a las necesidades de la población.
Cuáles son las principales características de esta iniciativa
Entre las innovaciones más significativas del proyecto destacan las siguientes:
-Creación de una plataforma tecnológica de última generación que incluirá un Sistema de Información Nacional interoperable entre todas las instituciones de respuesta.
-Integración de los sistemas de televigilancia existentes.
-Habilitación para crear Centros Operativos de Protección Ciudadana -comenzando con un piloto- que funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Estas herramientas tecnológicas permitirán una visión unificada de los incidentes y una coordinación en tiempo real entre las diferentes instituciones.
El proyecto de ley también crea un registro nacional de llamados inoficiosos, que permitirá sancionar a quienes realicen llamadas falsas o maliciosas que desvían recursos críticos de emergencias reales. También establece la obligación de entregar la localización de las llamadas en tiempo real.
911 chileno: ¿cómo se implementará en el país?
La implementación del Sinaproc se realizará de manera gradual, con plazos claramente establecidos que permitirán una transición ordenada. Durante los primeros 12 meses se dictarán los reglamentos necesarios para su funcionamiento, en 24 meses deberá estar funcionando el primer Centro Operativo piloto, y en un plazo de 36 meses estará completamente implementada la plataforma tecnológica que sustentará el sistema.
Esta iniciativa cumple con el mandato establecido en la Ley N°21.730 que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y representa una inversión significativa en la seguridad y bienestar de todos los chilenos. El financiamiento inicial provendrá del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, con la posibilidad de suplementación desde el Tesoro Público según las necesidades que se identifiquen durante la implementación.